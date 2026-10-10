Nhiều động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng được phục hồi thành công

Các tình nguyện viên đo đạc và gắn thẻ theo dõi rùa biển xanh trên bãi biển ở Fiji, quốc đảo thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương. (Nguồn: WWF)

Theo nghiên cứu của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Hiệp hội Động vật học London (ZSL), quy mô các quần thể động vật hoang dã được theo dõi trên toàn cầu đã giảm trung bình 73% trong giai đoạn 1970-2022. Kết quả dựa trên dữ liệu của gần 35.803 quần thể thuộc 5.790 loài động vật có xương sống. Mất và suy thoái môi trường sống, khai thác quá mức, biến đổi khí hậu và ô nhiễm là những nguyên nhân chính.

Tuy nhiên, một số nỗ lực bảo tồn đã mang lại kết quả tích cực. Số lượng hổ hoang dã trên thế giới tăng từ khoảng 3.200 cá thể năm 2010 lên 5.700 cá thể năm 2025. Cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương đã phục hồi và không còn thuộc nhóm loài bị đe dọa.

Tại Nam Phi, quần thể voi ổn định hoặc gia tăng ở nhiều khu vực có sự tham gia quản lý đất đai của cộng đồng địa phương. Năm 2025, rùa biển xanh cũng được chuyển từ nhóm Nguy cấp sang nhóm Ít quan ngại trong Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Bà Kirsten Schuijt, Tổng Giám đốc WWF, cho rằng những kết quả này cho thấy thiên nhiên có thể phục hồi nếu con người kiên trì hành động. Tuy nhiên, để duy trì thành quả, thế giới cần giải quyết các nguyên nhân sâu xa gây suy giảm đa dạng sinh học.

Hổ cái Amur (hổ Siberia) trưởng thành có tên Umit được thả về môi trường sống tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ile-Balkhash, tỉnh Almaty, Kazakhstan, ngày 3/8. (Nguồn: Getty Images)

Theo WWF, các quốc gia trên thế giới cần thay đổi cách sử dụng năng lượng, sản xuất lương thực và đầu tư tài chính. Việc đốt than, dầu mỏ và khí đốt làm gia tăng biến đổi khí hậu; mở rộng sản xuất nông nghiệp khiến nhiều môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp hoặc phá hủy.

Trong khi đó, phần lớn nguồn vốn vẫn được rót vào các hoạt động gây hại cho thiên nhiên, thay vì dành cho bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái. Năm 2023, khoảng 7.300 tỷ USD được đầu tư vào các hoạt động gây tổn hại đến thiên nhiên, trong khi nguồn vốn dành cho bảo vệ và phục hồi thiên nhiên chỉ đạt 220 tỷ USD.

(theo Euronews)