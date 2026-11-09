Nhiều đồng tiền số giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng

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Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Bitcoin, đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, đã giảm hơn 2% xuống còn 73.708 USD, mức giá thấp nhất kể từ tháng 8. Đồng ether cũng giảm khoảng 5% xuống còn 2.223 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8.

Thị trường tiền điện tử đang phải vật lộn với hậu quả từ vụ tấn công gây thiệt hại 6,3 tỷ USD nhắm vào Binance - sàn giao dịch lớn nhất thế giới - vào tuần trước, cùng với sự sụt giảm trong mối quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang lên ngôi.

Áp lực với thị trường này càng gia tăng khi đảng Dân chủ, vốn luôn ủng hộ việc tăng cường giám sát ngành tiền điện tử, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ diễn ra vào tuần trước. Diễn biến này làm gia tăng sự bất ổn đối chính trị với một thị trường vốn đã chịu áp lực từ tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Đối giới đầu tư, mối lo ngại trước mắt là việc đảng Dân chủ nắm quyền có thể làm đình trệ các dự luật được ngành này ủng hộ, đồng thời dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các công ty tài sản kỹ thuật số.