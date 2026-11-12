Nhiều đóng góp tâm huyết cho dự thảo Đề án 'Hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng'

Tại Hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (Đơn vị xây dựng Đề án) đã trình bày dự thảo Đề án “Hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại TP Đà Nẵng” với nội dung trọng tâm là định hướng hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng hiện đại, xanh và thông minh, phù hợp với không gian phát triển mới và các quy hoạch đã được phê duyệt. Theo dự thảo đề án này, Đà Nẵng có tiềm năng phát triển logistics từ vị trí địa kinh tế chiến lược, khả năng kết nối đa phương thức, nguồn hàng công nghiệp và lợi thế về cơ chế, chính sách. Đà Nẵng nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, là cửa ngõ ra Biển Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), có khả năng thu hút nguồn hàng từ 4 vùng thị trường gồm Đà Nẵng; Huế - Quảng Trị - Quảng Ngãi; Tây Nguyên; Nam Lào - Đông Bắc Thái Lan. Hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường sắt và đường bộ tạo nền tảng phát triển hai cụm logistics động lực phía Bắc và phía Nam, gắn với Liên Chiểu - Đà Nẵng và Chu Lai - Tam Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình và Giám đốc Sở Công Thương TP Lê Thị Kim Phương đồng chủ trì Hội thảo.

Nguồn hàng từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng là một lợi thế đáng kể. Năm 2025, tổng nguồn hàng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ước đạt 45,2 triệu tấn; trong đó, khu vực Đà Nẵng - Điện Bàn khoảng 19,4 triệu tấn và Chu Lai - Núi Thành khoảng 21,3 triệu tấn. Nguồn hàng này tạo cơ sở phát triển các dịch vụ logistics công nghiệp, chuỗi lạnh, phân phối và dịch vụ giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng với 7 vị trí, tổng diện tích khoảng 1.881ha được đánh giá là lợi thế về thể chế, tạo điều kiện phát triển logistics gắn với thương mại, sản xuất và tái xuất. Đà Nẵng hiện có khoảng 14.000 lao động trong lĩnh vực logistics, chiếm khoảng 40% tổng lao động logistics của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cùng mạng lưới cơ sở đào tạo và doanh nghiệp dịch vụ logistics. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, dự báo nguồn hàng, nhu cầu thị trường và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Đề án đề xuất hình thành mạng lưới 15 trung tâm logistics, tổ chức theo mô hình 3 cấp: trung tâm đầu mối, trung tâm cửa ngõ và trung tâm vệ tinh (Hub - Gateway - Satellite).

Một đại biểu tham gia ý kiến tại Hội thảo.

Mạng lưới được phân thành 6 nhóm chức năng gồm logistics cảng biển; logistics hàng không; ICD và đường sắt; logistics EWEC; logistics hỗ trợ Khu thương mại tự do; logistics thương mại điện tử và dịch vụ giá trị gia tăng. Không gian phát triển được tổ chức thành hai cụm logistics động lực. Cụm phía Bắc tập trung quanh Liên Chiểu - Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, gắn với logistics cảng biển, hàng không, đường sắt và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Cụm phía Nam phát triển quanh Chu Lai - Tam Kỳ, gắn với logistics công nghiệp, hàng tổng hợp và hàng không. Trung tâm TT15 tại Điện Bàn Tây được định hướng giữ vai trò kết nối hai cụm, thực hiện gom, chia hàng, phân phối vùng và điều tiết luồng hàng Bắc - Nam. Đề án dự kiến quỹ đất dành cho mạng lưới trung tâm logistics khoảng 362,43ha đến năm 2030 và mở rộng lên 930,43ha sau năm 2030. Trong đó, một số vị trí có quy mô lớn gồm TT04 - Chu Lai khoảng 225ha; TT13 - Liên Chiểu 175 ha; TT01 - Thăng Bình 100 ha và TT09 - Hòa Nhơn 80ha.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình phát biểu kết luận Hội thảo.

Trên cơ sở nội dung dự thảo Đề án, nhiều đại biểu đã chia sẻ, trao đổi, trình bày tham luận, phản biện… tập trung vào các cấu phần hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng như: hình thành trung tâm logistics gắn với quy hoạch chung của TP; phát triển hành lang vận tải đa phương thức Việt - Lào - Trung Quốc; hoàn thiện hạ tầng kết nối đa phương thức, đặc biệt là hạ tầng giao thông; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp khai thác mạng lưới logistics; xây dựng trung tâm logistics hàng không khu vực miền Trung tại Đà Nẵng; đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho trung tâm logistics, v.v... Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thái Bình đã đánh giá cao các chia sẻ, trao đổi, ý kiến, đề xuất, hiến kế của các đại biểu tại hội thảo này tâm huyết, sâu sắc.

Tàu hàng và du thuyền cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Trên tinh thần đó, đồng chí Phan Thái Bình đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo Đề án “Hình thành Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại TP Đà Nẵng” ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Hội thảo để xem xét, bổ sung vào dự thảo Đề án, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo để trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng lưu ý đề án này phải bám sát quy hoạch chung của TP, làm rõ nguồn lực thực hiện gắn với lộ trình, giải pháp cụ thể; đánh giá kỹ yếu tố nguồn nhân lực và tính kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải…

PHÚ NAM