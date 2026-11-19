Cụ thể, từ ngày 22 đến 24-11, chương trình tổ chức chiếu phim miễn phí tại 33 cụm rạp, điểm chiếu thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo đó, khán giả được thưởng thức bốn bộ phim truyện “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Báu vật trời cho”, “Quý tử vượt giàu”, hai phim tài liệu “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo” và hai phim hoạt hình “Người thầy của muôn đời”, “Phật Hoàng”.

Phim truyện gồm “Chuyện tình Khau Vai” được trình chiếu hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống rạp chiếu, chương trình chiếu phim lưu động từ ngày 18 đến 24-11 được tổ chức tại các khu dân cư, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hoạt động đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn chưa có điều kiện tiếp cận rạp chiếu phim.

Trong chương trình này, bộ phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” được giới thiệu cùng nhiều tác phẩm tài liệu phản ánh đời sống, văn hóa và những giá trị truyền thống của dân tộc như “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng” và “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”.

Các phim hoạt hình gồm: “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa” và “Sự tích hoa trạng nguyên” cũng góp mặt trong chương trình.

Theo Cục Điện ảnh, lịch chiếu lưu động được các đơn vị điện ảnh địa phương chủ động xây dựng, lựa chọn tác phẩm phù hợp với từng địa bàn và đối tượng phục vụ. Cách làm này giúp các buổi chiếu không chỉ dừng lại ở việc đưa phim đến với người dân mà còn tạo điều kiện để mỗi địa phương lựa chọn những câu chuyện điện ảnh gần gũi với đời sống, văn hóa và phong tục của cộng đồng mình.

Từ ngày 18 đến 20-11, tại Rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội), Viện Phim Việt Nam giới thiệu ba bộ phim truyện tiêu biểu gồm: “Đêm hội Long Trì” (1989), “Mùa len trâu” (2004) và “Trăng nơi đáy giếng” (2008).

Theo Viện Phim Việt Nam, việc giới thiệu ba tác phẩm thuộc những giai đoạn khác nhau của điện ảnh Việt tạo cơ hội để khán giả thưởng thức lại những bộ phim có giá trị, góp phần đưa di sản điện ảnh đến gần hơn với công chúng. Đồng thời, giúp người xem hiểu thêm về lịch sử, phong tục, đời sống và những biến chuyển của xã hội Việt Nam qua các thời kỳ.