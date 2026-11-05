Nhiều đồn đoán về tương lai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau thất bại của đảng Cộng hòa

Ông Trump bác bỏ tin đồn thay Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth

Trả lời báo chí tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu có thay thế ông Hegseth sau kết quả bầu cử giữa kỳ không như ý, ông Trump nói: "Không, tôi nghĩ ông ấy đang làm rất tốt".

Phát biểu được đưa ra sau khi hãng CBS News dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Trump đã tham vấn các cố vấn qua điện thoại về việc liệu ông Hegseth có nên tiếp tục tại vị hay không.

Cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11 đã chứng kiến đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, một kết quả được cho là phản ánh sự bất mãn của cử tri với cuộc chiến Iran.

Cuộc chiến ở Iran, mà cử tri và ông Trump coi là lý do chính dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, "chủ yếu là nỗ lực do Bộ Quốc phòng dẫn đầu vì họ đã chọn hành động quân sự để giải quyết một vấn đề chính sách đối ngoại" - một cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nói.

"Nếu Tổng thống thực sự muốn ai đó chịu trách nhiệm về việc này, thì đó phải là Pete Hegseth" - một thành viên đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng nói thêm. “Pete đã không trung thực hoặc đưa ra thông tin sai lệch - cả hai đều không thể chấp nhận được về thời gian, mục tiêu và kế hoạch ngay từ đầu".

Ông Trump cũng được cho là đề cập đến khả năng ông Hegseth chuyển sang chính trường, tranh cử ghế thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn vừa đắc cử chức Thống đốc Tennessee và sẽ để trống ghế Thượng viện vào tháng 1 tới.

Theo một nguồn tin, ông Hegseth, cựu Thiếu tá Vệ binh Quốc gia, đang âm thầm vận động cho vị trí này.

Khi được hỏi liệu có ủng hộ ông Hegseth đảm nhận ghế đó không, ông Trump nói: "Tôi nghĩ cậu ấy đang làm rất tốt, và tôi thực sự nghĩ cậu ấy sẽ rất được lòng dân nếu làm vậy. Nhưng tôi chưa hề nghe gì về chuyện đó cả".

Theo CBS News, Thống đốc Florida Ron DeSantis đang là một ứng viên thay thế tiềm năng cho vị trí người đứng đầu Lầu Năm Góc. Một nguồn tin cho rằng ông DeSantis có thể được phê chuẩn trong giai đoạn trước khi nhiệm kỳ thống đốc của ông kết thúc vào ngày 5-1-2027.

Ngoài ra, một số trợ lý Nhà Trắng được cho là đã đề xuất Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng có thể bị xem xét trách nhiệm trong việc định hình các hướng dẫn quân sự về cuộc chiến Iran.

Tương lai của ông Hegseth vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Trước bầu cử, ông đã phải đối mặt với lời kêu gọi luận tội từ đảng Dân chủ và một nghị sĩ Cộng hòa là Thomas Massie, với cáo buộc lạm quyền khi phát động chiến sự với Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis cho rằng, ông Hegseth sẽ phải đối mặt với "việc tính sổ" và mối quan hệ căng thẳng của ông với các nhà lập pháp đang làm suy yếu nỗ lực thúc đẩy gói chi tiêu quốc phòng 1.500 tỷ USD của chính quyền.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định Tổng thống Trump "hoàn toàn tin tưởng vào Bộ trưởng Hegseth". Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết ông Hegseth "cam kết 100% lãnh đạo Lầu Năm Góc cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống vào ngày 20-1-2029".

Theo AA, Guardian