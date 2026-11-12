Nhiều đối tượng chưa thành niên ở Hưng Yên bị khởi tố liên quan vụ đánh người gây thương tích

Công an tỉnh Hưng Yên thông tin,

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 6/6/2026, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm 10 đối tượng đã tụ tập, mang theo hung khí đi tìm nhóm 4 người có liên quan để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 21h ngày 6/6, khi hai nhóm gặp nhau tại xã Phạm Ngũ Lão, một người trong nhóm 4 người bị tấn công bằng hung khí. Theo kết luận giám định, nạn nhân bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 63%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 10 bị can về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, trong vụ án có nhiều bị can là người chưa thành niên. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, nhất là trong việc ứng xử và giải quyết mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng.

Từ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với gia đình và nhà trường tăng cường công tác quản lý, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; chú trọng hướng dẫn kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội, tránh để những bất đồng, tranh cãi trên không gian mạng dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát sinh mâu thuẫn hoặc bị đe dọa, thanh thiếu niên cần bình tĩnh, không tự ý tụ tập hoặc tìm cách giải quyết bằng bạo lực mà nên trao đổi với cha mẹ, thầy cô giáo hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.