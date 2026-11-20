Quang cảnh phiên họp sáng 20-11. Ảnh: media.quochoi.vn

Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 có nhiều đổi mới quan trọng nhằm chuyển dịch tư duy từ "hỗ trợ" sang "phát triển" doanh nghiệp.

Luật mở rộng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể: Doanh nghiệp có số lao động bình quân không quá 300 người, đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí tổng nguồn vốn không quá 150 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 400 tỷ đồng. Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới này được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2027 (từ 1-1-2027), sớm hơn 6 tháng so với hiệu lực chung của Luật (1-7-2027).

Luật quy định đổi mới phương thức hỗ trợ như lần đầu tiên luật hóa hình thức cấp voucher điện tử hoặc bản giấy để doanh nghiệp chủ động lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, giải pháp; cơ quan hỗ trợ chịu trách nhiệm thanh quyết toán với Nhà nước, không làm phát sinh thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ứng dụng dữ liệu số, AI trong quản lý và triển khai chính sách. Áp dụng nguyên tắc "không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin" mà cơ quan nhà nước đã có hoặc có thể khai thác. Nhà nước bố trí kinh phí cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ.

Luật cũng quy định khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay dựa trên phương án kinh doanh, dòng tiền, dữ liệu giao dịch; đa dạng hóa tài sản bảo đảm (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản hình thành trong tương lai) và phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bảng biểu quyết thông qua Luật. Ảnh: media.quochoi.vn

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở ươm tạo thành lập mới phải dành bình quân 20ha hoặc 5% diện tích đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu.

Luật quy định dành riêng các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp có giá không quá 20 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các cơ quan, tổ chức phải dành tối thiểu 20% tổng giá trị các gói thầu mua sắm từ ngân sách nhà nước hằng năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thông thường; doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thời gian đầu; doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn phương pháp tính thuế.

Ngoài chính sách chung, Luật thiết kế các gói ưu đãi vượt trội cho 4 nhóm mục tiêu gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị và mở rộng quốc tế.

Trong vòng 1 năm kể từ khi Luật có hiệu lực (1-7-2027), Chính phủ sẽ đánh giá, rà soát để sáp nhập hoặc giải thể Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, UBND cấp tỉnh rà soát để sáp nhập hoặc giải thể các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.