Nhiều doanh nghiệp Việt Nam lọt top 100 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á

Đáng chú ý, các nhà bán lẻ Việt Nam chiếm 7 trong 10 vị trí của nhóm điện tử - điện máy trong bảng xếp hạng. FPT Shop xếp thứ 11, Điện Máy Xanh xếp thứ 12 và Thế Giới Di Động thứ 14, cả ba thương hiệu đều nằm trong top 15 châu Á. Tiếp theo là Viettel Store (thứ 30), Nguyễn Kim (thứ 53), Chợ Lớn (thứ 71) và MediaMart (thứ 100). Các con số này cho thấy các nhà bán lẻ Việt Nam đang khẳng định uy tín trên thị trường, xây dựng niềm tin nhờ mạng lưới cửa hàng rộng khắp, hiện diện trên các kênh số và dịch vụ hậu mãi. Trong số người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát, tỷ lệ sẵn sàng giới thiệu cao hơn đáng kể so với tỷ lệ đang mua sắm.

Minh họa: Bảng xếp hạng Chỉ số Niềm tin Thương hiệu: 100 nhà bán lẻ hàng đầu châu Á (Brand Conviction Index: Asia’s Top 100 Retailers) Inside Retail Asia mới công bố.

Bảng xếp hạng Brand Conviction Index: Asia’s Top 100 Retailers cũng cho thấy những nhà bán lẻ được tin tưởng nhất châu Á không nhất thiết là thương hiệu có nhiều khách hàng nhất. Hãng đồng hồ Thụy Sĩ Rolex dẫn đầu bảng xếp hạng có số lượng người mua khá khiêm tốn so với mức độ tin tưởng mà thương hiệu tạo dựng được. Trong số người tiêu dùng được khảo sát, số người mong muốn sở hữu một chiếc Rolex nhiều hơn số người đang thực sự sở hữu. Cũng theo bảng xếp hạng, JD.com xếp thứ hai, Flipkart thứ ba và Shopee thứ tư. FairPrice đứng thứ tám, xếp trên Louis Vuitton (thứ 17) và Chanel (thứ 31). Các sàn thương mại điện tử chiếm ba trong bốn vị trí dẫn đầu.

Kết quả thu được từ khảo sát đặt ra không ít câu hỏi về cách các nhà bán lẻ đang nhìn nhận quy mô, sự ủng hộ của khách hàng và triển vọng tăng trưởng. Ông Robert Stockdill, Giám đốc Tin tức toàn cầu của Inside Retail Asia cho biết: “Brand Conviction Index cho thấy một điều quan trọng trong thương mại: Những thương hiệu nào thực sự được người tiêu dùng tin tưởng và niềm tin đó lan tỏa đến đâu bên ngoài nhóm khách hàng hiện tại. Các thương hiệu đứng đầu bảng xếp hạng không chỉ được tin tưởng nhất mà còn khó bị thay thế nhất. Những thương hiệu đạt điểm cao về mức độ được giới thiệu, khi số người sẵn sàng giới thiệu nhiều hơn số người đang mua sắm, đang sở hữu thứ mà không ngân sách marketing nào có thể tạo ra. Chính khách hàng đang giúp họ thu hút khách hàng mới”.

Chuỗi đại siêu thị GO! của Việt Nam cũng góp mặt trong bảng xếp hạng ở vị trí thứ 73. Hồ sơ thương hiệu cho thấy chuỗi này vẫn duy trì định vị giá rẻ từ thời Big C, đồng thời mở rộng các dịch vụ ăn uống, giải trí và nhiều tiện ích khác ngay trong siêu thị. Thương hiệu giày dép Biti’s và thời trang Việt Tiến cũng góp mặt trong bảng xếp hạng ở lần lượt các vị trí 77 và 88.

“Ngành bán lẻ châu Á chưa bao giờ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Nhiều thương hiệu hơn, nhiều kênh hơn, nhiều thị trường hơn và ngày càng nhiều thương hiệu toàn cầu cùng theo đuổi một nhóm người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, niềm tin thương hiệu không chỉ tạo ra lợi thế lâu dài mà còn được củng cố và gia tăng theo thời gian. Những thương hiệu giành được niềm tin thực sự sẽ ít tốn kém hơn trong việc thu hút khách hàng, bảo vệ vị thế hiệu quả hơn khi đối thủ xuất hiện và xây dựng được nguồn nhu cầu tương lai mà không ngân sách nào có thể sao chép. Bảng xếp hạng cho thấy một số thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng nhất ở châu Á không phải là những tên tuổi toàn cầu lớn nhất. Đó là những nhà bán lẻ địa phương và khu vực đã xây dựng được thứ còn giá trị hơn cả độ nhận biết thương hiệu. Họ đã xây dựng được niềm tin”, ông Robert Stockdill chia sẻ.