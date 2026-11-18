Kết quả khảo sát được VCCI công bố tại hội nghị “Thúc đẩy chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vì việc làm thỏa đáng tại Việt Nam”, do VCCI phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức sáng 18-11 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của VCCI, cho biết chuyển đổi số và AI, đặc biệt là AI tạo sinh, đang thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, quản trị và tổ chức công việc. Công nghệ mở ra cơ hội nâng năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng sức cạnh tranh, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng, quản trị và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Theo bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và AI thế giới năm 2026 của IMD, Việt Nam đứng thứ 37/70 nền kinh tế và thứ 3 tại Đông Nam Á. Việt Nam được ghi nhận về ứng dụng AI và xây dựng quy định quản lý công nghệ này. Theo đại diện VCCI, vấn đề đặt ra là chuyển những lợi thế đó thành năng suất cao hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn và việc làm có chất lượng hơn.

Ở góc độ người lao động, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền lợi trong quá trình chuyển đổi công nghệ. Theo ông, AI có thể nâng năng suất và cải thiện đời sống người lao động. Việc đào tạo kiến thức, kỹ năng cần ưu tiên các nhóm lao động dễ bị tổn thương để họ có thể thích ứng với những thay đổi trong công việc.

Bà Sinwon Park, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam, cho rằng hiệu quả ứng dụng AI cần được đánh giá qua cả năng suất, cơ hội việc làm và điều kiện làm việc. Việt Nam cần đầu tư phát triển kỹ năng cho người lao động song song với đầu tư công nghệ và cải thiện cơ chế thị trường.