Ngày 1-1-2027 chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Mức lương tối thiểu vùng trên toàn quốc sẽ tăng từ 310.000 - 390.000 đồng so với mức hiện hành, tùy theo vùng.

Động lực cải thiện thu nhập

Luật sư Lê Đình Quảng, nguyên thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia, lưu ý mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất doanh nghiệp được trả cho NLĐ làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện làm việc bình thường.

Việc tăng lương tối thiểu vùng góp phần giúp người lao động cải thiện đời sống, tạo động lực làm việc hiệu quả hơn. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Đây là cơ sở để bảo vệ NLĐ, cũng là căn cứ để NLĐ và người sử dụng lao động thương lượng về tiền lương. Từ trước đến nay, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của NLĐ thường chỉ bằng hoặc hơn lương tối thiểu vùng một ít. Việc điều chỉnh này rất có ý nghĩa khi mức đóng BHXH tăng tương ứng, đảm bảo an sinh cho NLĐ tốt hơn.

Việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là chính sách cần thiết và có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, giúp NLĐ cải thiện đời sống, tạo động lực làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chính sách này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cả NLĐ và doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần rà soát toàn bộ thang lương, bảng lương và hợp đồng lao động đang có hiệu lực. Những trường hợp đang trả lương thấp hơn mức sàn mới cần được điều chỉnh kịp thời trước ngày 1-1-2027 để tránh bị xử lý khi thanh tra, kiểm tra.

Doanh nghiệp thông báo rõ ràng cho NLĐ về sự thay đổi này, giải thích cách tính và các khoản điều chỉnh trong bảng lương. NLĐ cần nắm rõ quyền lợi của mình để không bị thiệt thòi.

Khi nhận thông báo điều chỉnh lương, phải kiểm tra xem mức lương mới có đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định, đồng thời theo dõi việc doanh nghiệp khai báo mức đóng BHXH, BHTN có tương ứng với mức lương thực tế hay không.

Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM), thông tin, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 399, Công đoàn công ty đã chủ động gửi văn bản đề nghị ban giám đốc sớm tính toán và lên phương án điều chỉnh lương, tránh kéo dài dẫn đến việc phải tính toán truy lĩnh lương và truy đóng các khoản bảo hiểm.

Việc công bố thông tin tăng lương sớm với mức điều chỉnh thỏa đáng giúp ổn định tâm lý cho NLĐ, là điểm tựa để công ty giữ chân công nhân và tiếp tục thu hút nguồn lao động mới.

Ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jean (phường Linh Xuân, TPHCM), cho rằng, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Tại doanh nghiệp, thu nhập bình quân của công nhân đã đạt từ 12-13 triệu đồng/tháng; nếu tính cả các khoản phụ cấp độc hại, tăng ca… thì lên 17-18 triệu đồng/tháng. Việc tăng lương tối thiểu vùng không tạo áp lực quá lớn do thu nhập thực tế của NLĐ vốn đã cao hơn mức sàn.

Còn theo ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Cao su nhựa TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đức Minh, tại doanh nghiệp của ông, lương NLĐ từ trước đến nay đã cao hơn rất nhiều so với mức lương tối thiểu vùng.

Thu nhập bình quân của công nhân đạt trên 10 triệu đồng/tháng; người thấp nhất cũng từ 8-9 triệu đồng/tháng, còn bậc thợ cao đạt 13-15 triệu đồng/tháng. Do đó, việc tăng lương tối thiểu vùng không tác động nhiều đến mặt bằng tiền lương thực tế doanh nghiệp đang áp dụng.

Ông Nguyễn Ngọc Tý, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn (phường Xuân Hòa, TPHCM) ủng hộ việc tăng lương tối thiểu vùng, vì theo ông, nhân sự ổn định là nền tảng cho sự phát triển công ty. Doanh nghiệp rất chú trọng chính sách đãi ngộ và luôn quan tâm đến đời sống NLĐ.

Vùng I bao gồm Hà Nội, TPHCM và các địa phương có mức phát triển kinh tế tương đương có mức lương tối thiểu tháng tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng (tăng 390.000 đồng); vùng II từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng (tăng 350.000 đồng); vùng III từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng (tăng 310.000 đồng); vùng IV từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng 340.000 đồng). Mức lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng: vùng I tăng từ 25.500 đồng/giờ lên 27.400 đồng/giờ; vùng II từ 22.700 đồng/giờ lên 24.400 đồng/giờ; vùng III từ 20.000 đồng/giờ lên 21.400 đồng/giờ; vùng IV từ 17.800 đồng/giờ lên 19.400 đồng/giờ.

Cần có cơ chế hỗ trợ thêm

Thách thức lớn nhất đối với ngành dệt may hiện nay là áp lực cạnh tranh quốc tế. Chẳng hạn, chi phí nhân công tại Bangladesh và Campuchia chỉ khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với Việt Nam. Doanh nghiệp trong nước còn phải cạnh tranh với các cường quốc dệt may như Ấn Độ và Trung Quốc.

Nếu tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ, Việt Nam khó có thể cạnh tranh. Cho nên, để vừa bảo đảm thu nhập cho NLĐ vừa duy trì năng lực cạnh tranh, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa và đưa robot vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất.

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, ông Phạm Văn Việt mong muốn Nhà nước có thêm những chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực, nhất là cơ chế trợ lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và yêu cầu giảm phát thải carbon từ những thị trường khắt khe như châu Âu. Cần có chính sách ưu đãi về vốn vay, đất đai và đơn giản hóa thủ tục đối với các dự án đầu tư công nghệ mới, sản xuất sợi và sản phẩm xanh.

Ông Nguyễn Quốc Anh nhận định, khó khăn lớn nhất trong đợt điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng lần này là chi phí đóng BHXH và các khoản bảo hiểm khác tăng theo. Dù doanh nghiệp đã đóng BHXH cho NLĐ ở mức cao hơn sàn tối thiểu, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức đóng các loại bảo hiểm vẫn phải điều chỉnh tương ứng, kéo theo chi phí nhân công và giá thành sản phẩm tăng.

Trong khi đó, sức mua còn yếu, đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chưa phục hồi về mức trước dịch Covid-19. Biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp do chi phí đầu vào và logistics tăng cao, cùng với các khoản chi phí để đáp ứng quy định ngày càng nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường...

* Ông PHÙNG THÁI QUANG,Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM: Giám sát việc tăng lương Các Công đoàn cơ sở phổ biến mức lương mới và thời điểm áp dụng cho đoàn viên, NLĐ; tham gia góp ý phương án điều chỉnh và giám sát việc công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động tại nơi làm việc. Trước ngày 1-1-2027, người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động và quy chế trả lương. Công đoàn cơ sở đối chiếu bảng kê trả lương tháng 1-2027 với mức lương tối thiểu áp dụng. Khi phát hiện trả thiếu hoặc áp dụng sai vùng, cần kiến nghị bằng văn bản để người sử dụng lao động điều chỉnh và trả đủ phần chênh lệch từ thời điểm phải áp dụng. Theo dõi kết quả khắc phục, kịp thời báo cáo đầu mối quản lý trực tiếp để hỗ trợ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. * Chị NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, Công ty TNHH HTE Việt Nam, Khu Công nghiệp VISIP 1, TPHCM: Có giải pháp kiểm soát giá cả Thực tế, tiền lương công nhân phải trang trải nhiều khoản thiết yếu như tiền thuê nhà, ăn uống, điện, nước, chi phí học hành… nên không còn dư dả. Vì vậy, tăng lương tối thiểu vùng là cần thiết, vừa giúp cải thiện thu nhập vừa tạo thêm động lực để NLĐ gắn bó với doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến nhiều công nhân lo ngại là giá cả hàng hóa, thực phẩm và nhiều dịch vụ có thể tăng theo, làm giảm ý nghĩa của việc tăng lương. Chúng tôi mong Nhà nước tiếp tục quan tâm điều chỉnh lương tối thiểu vùng, đồng thời có giải pháp kiểm soát giá cả để tiền lương tăng thực sự giúp NLĐ giảm bớt khó khăn, cải thiện cuộc sống. HỒNG ĐÀO - PHƯƠNG TRANG ghi