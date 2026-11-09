Nhiều doanh nghiệp nợ kinh phí xã hội hóa cho hoạt động bắn pháo hoa

Những màn hình Led quảng cáo cỡ lớn đặt dọc bờ Đông sông Sài Gòn (khu vực công viên bờ sông Sài Gòn) thuộc địa bàn phường An Khánh

Trong khi đây là số tiền doanh nghiệp cam kết đóng góp và đổi lại được quyền khai thác, tổ chức hoạt động trang trí đường đèn, sự kiện văn hóa có kêu gọi các thương hiệu lớn cùng tham gia tài trợ.

Nội dung trên được Thanh tra TP.HCM nêu rõ trong Kết luận thanh tra số 75/KL-TTTP-P8 về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo tại Sở VHTT TP.HCM. Cụ thể tính tới thời điểm thanh tra (ngày 15.5.2026), có 13 doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ cam kết đóng góp nguồn kinh phí xã hội hóa cho hoạt động bắn pháo hoa và hoạt động văn hóa khác với số tiền nợ gần 76 tỉ đồng; một số doanh nghiệp nợ nguồn kinh phí xã hội hóa số tiền tương đối lớn.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Viễn Đông (Công ty Viễn Đông) nợ hơn 25,1 tỉ đồng từ năm 2018 đến nay. Trên cơ sở làm việc với Đoàn thanh tra, Công ty Viễn Đông xác định tự nguyện trả trước hơn 10,1 tỉ đồng. Riêng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển xuất nhập khẩu Bất động sản Bình Minh (Công ty Bình Minh) nợ hơn 29,4 tỉ đồng. Làm việc với Đoàn thanh tra, Công ty Bình Minh xác định tự nguyện trả trước 8 tỉ đồng. Đối với Công ty cổ phần đầu tư Bizman, trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra hiện trạng các công trình quảng cáo ngoài trời. Qua đó, ghi nhận có 3 màn hình Led quảng cáo cỡ lớn đặt dọc bờ Đông sông Sài Gòn (khu vực công viên bờ sông Sài Gòn) thuộc địa bàn phường An Khánh, nhưng không có hồ sơ cấp sản phẩm quảng cáo tại Sở VHTT.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty cổ phần đầu tư Bizman được chấp thuận thực hiện lắp đặt hệ thống màn hình Led nói trên để tuyên truyền cổ động chính trị kết hợp quảng cáo, Công ty cam kết tài trợ kinh phí tối thiểu là 80 tỉ đồng trong thời gian ba năm từ 2024 - 2026 để hỗ trợ cải tạo, vận hành công viên bờ sông Sài Gòn và đồng hành cùng các hoạt động của địa phương. Tuy nhiên, sau hơn hai năm vận hành, Công ty chưa thực hiện đóng góp số tiền tài trợ do vướng mắc về thủ tục tiếp nhận số tiền này. Công ty có văn bản để nghị các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục, nhưng sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đến thời điểm thanh tra, các cơ quan Nhà nước vẫn chưa thực hiện xong việc bàn giao cũng như tiếp nhận để vận hành hoạt động công viên bờ sông Sài Gòn. Trong khi đó, từ ngày 20.1.2026, Văn phòng UBND TP.HCM đã có Thông báo số 81/TB-VP giao UBND phường An Khánh tiếp nhận, quản lý vận hành hoạt động công viên trước ngày 1.2.2026.

Trên cơ sở làm việc với Đoàn thanh tra, Công ty Bizman xác định tự nguyện đóng góp 45 tỉ đồng đối với khoản đóng góp còn lại của năm 2026 sẽ được Công ty thực hiện theo tiến độ thỏa thuận và đề nghị Đoàn thanh tra kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho phép kéo dài thời gian khai thác 3 màn hình Led nói trên.

Theo Thanh tra TP.HCM, tính đến ngày 15.5.2026, các doanh nghiệp nợ nguồn kinh phí xã hội hóa cho hoạt động bắn pháo hoa và hoạt động văn hóa của thành phố gần 76 tỉ đồng; và nguồn kinh phí xã hội hóa liên quan 3 màn hình Led quảng cáo được đặt dọc bờ Đông sông Sài Gòn (khu vực công viên bờ sông Sài Gòn) thuộc địa bàn phường An Khánh số tiền 80 tỉ đồng. Ngoài ra, Đoàn thanh tra còn phát hiện có trường hợp doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đang có công nợ kéo dài nhưng vẫn được tham gia thực hiện các sự kiện văn hóa của thành phố.

Đặc biệt, Đoàn thanh tra ghi nhận ba doanh nghiệp có sự chi phối của cùng một chủ thể gồm: Công ty TNHH Đầu tư nhập khẩu Viễn Đông, Công ty TNHH Phát triển nhập khẩu Bất động sản Bình Minh và Công ty cổ phần Bóng đá chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp đối với các chương trình trước đây, nhưng vẫn được tiếp tục chấp thuận để tham gia thực hiện các chương trình liên quan nguồn kinh phí xã hội hóa cho các hoạt động văn hóa của thành phố. Theo Thanh tra TP.HCM, việc chưa khẩn trương thu hồi nợ có nguy cơ gây thất thu cho ngân sách nhà nước đối với số tiền đóng góp nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa. Trong khi đây là số tiền doanh nghiệp cam kết đóng góp và đổi lại được quyền khai thác, tổ chức hoạt động trang trí đường đèn, sự kiện văn hóa có kêu gọi các thương hiệu lớn cùng tham gia tài trợ.

Căn cứ các quy định hiện hành, Chánh Thanh tra TP.HCM đã ban hành bốn quyết định thu hồi cho ngân sách số tiền trên 64,1 tỉ đồng. Đồng thời, có một doanh nghiệp đã chủ động nộp số tiền còn nợ hơn 2,7 tỉ đồng vào tài khoản kho bạc của Sở VHTT.