Nhiều doanh nghiệp kiến nghị Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc tại các dự án bất động sản

Ngày 9/11, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có buổi đối thoại định kỳ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm lắng nghe và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, đại diện CTCP Đạt Phương Hội An cho biết doanh nghiệp đang gặp vướng mắc trong việc xác định khoản chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng được phân bổ vào dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Cồn Tiến.

Việc chưa xác định được giá trị và phương án phân bổ chi phí khiến doanh nghiệp chưa thể hoàn thiện thủ tục công bố giá bán nhà ở dự kiến, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án.

Được biết, Khu đô thị Cồn Tiến (có tên thương mại là Casamia Balanca Hội An) có tổng diện tích 31 ha. Theo giới thiệu, Casamia Balanca Hội An có 74 căn parkshop, 69 căn parkhome, 47 căn parkvilla và 173 căn villa. Đây cũng là một trong những dự án đối ứng của Đạt Phương nhờ tham gia xây dựng cầu Đế Võng.

Một góc Khu đô thị Cồn Tiến. (Ảnh tư liệu: Hoàng Huy)

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hội An Wood phản ánh hồ sơ đầu tư nhà máy sản xuất tại Cụm công nghiệp Thanh Hà chậm được giải quyết. Tình trạng này ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư, hoạt động sản xuất cũng như việc làm của người lao động.

Trong lĩnh vực du lịch, CTCP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp kiến nghị thành phố làm rõ cơ sở tính giá và thời hạn thuê đất đối với diện tích hơn 135.092 m² tại dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, xã Bến Hiên. Diện tích đất này được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cho thuê theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 29/3/2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề nghị được trả lại một phần diện tích đất thuê đợt 3 và không xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích đề nghị trả lại.

Một dự án khác là Trường Phổ thông nhiều cấp học Quảng Đông, Công ty TNHH Tổng hợp Khánh Hưng cho biết hồ sơ đề nghị hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án đã được tiếp nhận từ tháng 7/2024 nhưng đến nay chưa có kết quả cuối cùng. Việc chậm giải quyết khiến doanh nghiệp gặp áp lực tài chính trong quá trình triển khai dự án.

Sau khi nghe các kiến nghị, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ từng vấn đề, xác định nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình xử lý.

Đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng lãnh đạo các địa phương đã phân tích cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan, đồng thời đề xuất phương án tháo gỡ đối với từng trường hợp.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu đại diện các sở, ngành và địa phương liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ từng vấn đề, xác định nguyên nhân và trách nhiệm trong quá trình xử lý. Đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng lãnh đạo các địa phương đã phân tích cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách liên quan, đồng thời đề xuất phương án tháo gỡ đối với từng trường hợp.

Trước buổi đối thoại ngày 9/11, TP Đà Nẵng cũng đã có động thái tháo gỡ khó khăn cho một số dự án tại khu vực ven biển phường Ngũ Hành Sơn.

Cụ thể, theo Quyết định số 5121 ban hành ngày 6/11, thành phố bổ sung 4 dự án vào danh mục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Danh sách gồm dự án DAP của Công ty TNHH DAP, dự án DAP1 của Công ty TNHH DAP1, dự án DAP2 của Công ty TNHH DAP2 và Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mại Cocobay) do CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư. Đây đều là những dự án nằm trong khu vực ven biển Ngũ Hành Sơn.

Việc bổ sung vào danh mục tháo gỡ là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xử lý những vướng mắc theo cơ chế, chính sách và quy định pháp luật hiện hành.