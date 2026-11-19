Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982. Bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 và được công chúng biết đến qua nhiều vai diễn truyền hình. Sau khi tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực giải trí, bà mở rộng sang kinh doanh trang sức, kim cương, thời trang và bất động sản.

Loạt công ty địa ốc dừng hoạt động

Trong số các doanh nghiệp từng gắn với Lý Nhã Kỳ, có một số pháp nhân hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực bất động sản như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Địa ốc Vạn Vượng Lộc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Địa ốc Vạn Vượng Thông và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vạn Phát. Các doanh nghiệp này được ghi nhận đã ngừng hoạt động.

Ngoài các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, một số công ty thuộc lĩnh vực đầu tư, thương mại, xây dựng và du lịch từng gắn với Lý Nhã Kỳ cũng được ghi nhận đã dừng hoạt động từ năm 2019. Trong đó có Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Bảo Vượng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Vạn Thắng, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Phúc Thịnh Gia, Công ty TNHH Du lịch Bản địa Orion Liêng Bông và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Phát.

Lý Nhã Kỳ từng tham gia đầu tư trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản, nghỉ dưỡng và thương mại. Một số doanh nghiệp từng gắn với bà hiện đã dừng hoạt động.

Sở hữu doanh nghiệp vốn hàng trăm tỷ đồng

Hai doanh nghiệp đáng chú ý trong hệ sinh thái này là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vạn Vượng và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng LYNK (LYNK Invest), đều từng có vốn điều lệ lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Vạn Vượng thành lập tháng 12/2007, ban đầu mang tên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ LYNK. Vốn điều lệ doanh nghiệp từng tăng từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, sau đó giảm còn 50 tỷ đồng vào tháng 6/2018 và điều chỉnh lên 57 tỷ đồng vào tháng 6/2020. Lý Nhã Kỳ từng sở hữu 99,825% vốn tại công ty.

Trong khi đó, LYNK Invest thành lập tháng 1/2015 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Con số này từng tăng lên 100 tỷ đồng vào tháng 12/2016, trước khi giảm về 50 tỷ đồng vào tháng 6/2018. Lý Nhã Kỳ từng nắm 99,82% vốn doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh của hai công ty cũng ghi nhận những biến động. Năm 2019, Vạn Vượng đạt doanh thu khoảng 5,4 triệu đồng và lỗ 2,7 tỷ đồng. LYNK Invest không phát sinh doanh thu thuần trong cùng năm, sau khi đạt 8,7 tỷ đồng vào năm 2018, đồng thời ghi nhận khoản lỗ 408 triệu đồng.

Một số pháp nhân vẫn được ghi nhận hoạt động

Ngoài nhóm doanh nghiệp đã dừng hoạt động, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vạn Vượng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng LYNK và Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí LYNK vẫn được ghi nhận hoạt động trên dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

Một pháp nhân mới hơn là Công ty TNHH Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Việt Nam, thành lập tháng 4/2024 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Lý Nhã Kỳ góp 9,5 tỷ đồng, tương đương 95% vốn, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc. Doanh nghiệp này được ghi nhận còn hoạt động. Tháng 3/2025, Lý Nhã Kỳ từng làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai để tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Những khoản đầu tư bất động sản đáng chú ý

Dù từng sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến bất động sản, dấu ấn địa ốc được biết đến của Lý Nhã Kỳ chủ yếu gắn với các khoản đầu tư tài sản và nghỉ dưỡng.

Cuối năm 2019, resort Orion Liêng Bông tại Đà Lạt chính thức khai trương. Lý Nhã Kỳ từng giới thiệu đây là dự án nghỉ dưỡng do mình đầu tư.

Trước đó, vào tháng 12/2015, Lý Nhã Kỳ gây chú ý khi mua cùng lúc 21 căn tại dự án Riva Park, TP.HCM, gồm 20 căn hộ và một căn penthouse, với tổng giá trị được công bố hơn 100 tỷ đồng. Dự án này do Công ty Cổ phần Địa ốc Việt (VietcomReal) phát triển, không phải dự án do doanh nghiệp của Lý Nhã Kỳ làm chủ đầu tư.