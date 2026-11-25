Bước sang tháng 10/2026, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, sau cột mốc lần đầu vượt ngưỡng 1 tỷ USD tổng doanh thu vào năm 2025, Bảo hiểm PVI tiếp tục mở rộng quy mô khi ước đạt tổng doanh thu 27.050 tỷ đồng sau 10 tháng, hoàn thành 100% kế hoạch năm và vượt nhẹ mục tiêu 27.045 tỷ đồng đề ra. Lợi nhuận trước thuế 10 tháng của đơn vị này ước đạt 1.550 tỷ đồng, tương đương 159% kế hoạch cả năm.

Kết quả lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2026 của một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sau 9–10 tháng. (Đồ họa minh họa)

Cùng ghi nhận kết quả khả quan về quy mô doanh thu trong 10 tháng đầu năm là Tổng công ty cổ phần Bảo Minh. Doanh nghiệp này ước đạt tổng doanh thu hơn 7.052 tỷ đồng, tăng 17,12% so với cùng kỳ và hoàn thành 97,14% chỉ tiêu năm do Hội đồng quản trị giao.

Nhìn lại bức tranh 9 tháng đầu năm 2026, sự phân hóa trong khả năng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thể hiện rất rõ nét. Trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang chật vật với tỷ lệ hoàn thành chỉ dao động từ 54% đến 64% kế hoạch năm, đã có ba đơn vị sớm về đích lợi nhuận cả năm ngay từ hết quý III gồm PVI, Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) và Bảo hiểm Bảo Long.

Dẫn đầu cả về quy mô lẫn tỷ lệ hoàn thành mục tiêu trong nhóm khảo sát là PVI với mức lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.748,8 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ và vượt 41% kế hoạch năm.

Ở nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, BSH tạo điểm nhấn khi đảo chiều từ mức lỗ 13,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước sang có lãi 61,9 tỷ đồng, cải thiện 75,3 tỷ đồng và hoàn thành 126% kế hoạch năm.

Tương tự, Bảo hiểm Bảo Long cũng sớm vượt chỉ tiêu khi đạt 58,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương 125% kế hoạch năm, bất chấp mức tăng trưởng giảm 12,7% so với cùng kỳ.

Bám sát nhóm dẫn đầu là các doanh nghiệp đã tiến rất gần tới vạch đích. Cụ thể, Bảo hiểm Agribank (ABIC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 333,3 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 95% kế hoạch năm, tiến sát mức đỉnh 366 tỷ đồng từng thiết lập vào năm 2020. Trong khi đó, Bảo Minh cũng đã hoàn thành 90% mục tiêu lợi nhuận năm với 304,7 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong giai đoạn nước rút những tháng cuối năm 2026, dù áp lực từ rủi ro thiên tai đối với hoạt động bồi thường đã giảm bớt, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lại phải đối mặt với một thách thức khác đến từ thị trường tài chính.

Việc lãi suất huy động hạ nhiệt đang trở thành phép thử trực tiếp đối với nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính, qua đó tác động không nhỏ tới khả năng cán đích lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong toàn ngành.