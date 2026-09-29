Nhiều điều dưỡng, bác sĩ khai nhận tiền, tạo điều kiện cho bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc ra ngoài

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan.

Sáng 29/9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan bước sang ngày làm việc thứ hai, tiếp tục với phần xét hỏi. Theo đó, trong phiên tòa sáng nay, HĐXX dành thời gian xét hỏi nhóm bị cáo là các điều dưỡng viên, y sĩ, bác sĩ.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Công Đạt, cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương khai 9 lần nhận tiền từ bị cáo Mai Anh, số tiền nhận hối lộ tăng dần theo thời gian, ban đầu là 2 triệu đồng đến 3 triệu rồi 7 hoặc 8 triệu đồng.

Bị cáo Đạt cũng được Mai Anh thu xếp cho một chuyến du lịch tại tỉnh Hòa Bình cùng với gia đình, đồng nghiệp. “Bị cáo cứ đi, không biết chi phí thế nào, việc này do Mai Anh lo”, bị cáo Đạt khai.

Cùng trong phần xét hỏi, bị cáo Tạ Văn Minh Giáp, cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, cho biết ngoài nhận tiền phần của mình, còn nhận tiền từ Mai Anh đưa cho các bị cáo khác.

Tiếp đó, bị cáo Đinh Thị Thủy, bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, khai đã nhận tổng cộng 27 triệu đồng từ vợ chồng Mai Anh. Trong đó, Mai Anh hai lần đưa 20 triệu đồng và 5 triệu đồng, lần lượt với lý do tặng quà cho chồng cũ và con của Thủy.

Trước lời khai này, Chủ tọa nhận định, quà cho trẻ em thông thường chỉ vài trăm nghìn đồng, trong khi Mai Anh là bệnh nhân đang điều trị bắt buộc tại viện lại đưa 5 triệu đồng.

Về mục đích nhận tiền, cựu bác sĩ Đinh Thị Thủy ban đầu quanh co, cho rằng mình không trực tiếp điều trị cho vợ chồng Mai Anh. Sau khi được Chủ tọa yêu cầu khai đúng bản chất sự việc, Thủy thừa nhận nhận tiền để tạo điều kiện cho Lê Văn Đông trốn khỏi viện.

Trong chuyến nghỉ mát của Khoa Điều trị bắt buộc nam vào tháng 6/2025 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, bị cáo Thủy cho biết trước chuyến đi, Mai Anh có đưa tiền với lý do hỗ trợ khoa nghỉ mát. Khi đến Sầm Sơn, Thủy nhìn thấy cả Mai Anh và Đông xuất hiện tại đây. Dù biết hai người đang thuộc diện chữa bệnh bắt buộc ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng Thủy không báo cáo việc họ có mặt ngoài viện.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (điều dưỡng khác của Khoa Điều trị bắt buộc nữ) khai 6 lần nhận tổng cộng 17 triệu đồng từ Mai Anh. Trong số này, Trang nhận trực tiếp 12 triệu đồng, khoản 5 triệu đồng còn lại được chuyển qua Tạ Văn Minh Giáp.

Khi Chủ tọa hỏi tiền có được đưa hàng tháng hay không, bị cáo Trang không thừa nhận, cho rằng Mai Anh chỉ thỉnh thoảng cho tiền. Trước câu hỏi về mục đích nhận tiền, nữ điều dưỡng thừa nhận đã tạo điều kiện để Mai Anh ra khỏi viện.

Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng còn xác định trong ca trực từ sáng 8/6/2025 đến sáng hôm sau, bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang biết 7 bệnh nhân không có mặt tại khoa, trong đó có Mai Anh, Đồng, đang ở Sầm Sơn. Tuy vậy, Trang không báo cáo và cũng không ghi việc bệnh nhân vắng mặt vào sổ trực.

Cũng như Trang, bị cáo Nguyễn Thị Thúy (điều dưỡng Khoa Điều trị bắt buộc nam) khai trong chuyến đi Sầm Sơn, Thúy nhìn thấy Lê Văn Đông ở bãi biển nhưng không báo cáo. Bị cáo giải thích mình nghĩ lãnh đạo khoa đi cùng đã biết sự việc.

Chủ tọa cho rằng Thúy là điều dưỡng làm việc tại khoa, biết Đông đang chữa bệnh bắt buộc thì phải báo cáo khi thấy bệnh nhân xuất hiện ngoài viện.