Nhiều diễn biến mới trên thị trường ô tô ASEAN

Honda hợp tác Mitsubishi phát triển bán tải cho thị trường ASEAN

Honda và Mitsubishi Motors đã ký biên bản ghi nhớ phát triển một mẫu bán tải mang thương hiệu Honda dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton, dự kiến bán tại thị trường ASEAN từ năm 2028.

Mẫu bán tải Triton đang bán tại khu vực Đông Nam Á - bao gồm cả thị trường nước ta. Ảnh: PV

Theo thông báo của Mitsubishi Motors, đây là lần đầu tiên hai hãng triển khai sáng kiến cung ứng sản phẩm bổ sung cho danh mục của nhau. Honda hiện chưa có dòng bán tải trong danh mục sản phẩm chủ lực tại ASEAN, vì vậy việc tận dụng nền tảng Triton sẽ giúp hãng nhanh chóng gia nhập phân khúc mà không phải phát triển hoàn toàn một mẫu xe mới.

Về phía Mitsubishi, thỏa thuận có thể giúp tăng sản lượng và cải thiện hiệu suất sử dụng công suất nhà máy tại Thái Lan, nơi Triton được sản xuất.

Mitsubishi Pajero 2027 mở bán tại Thái Lan

Mitsubishi Pajero thế hệ mới đã chính thức mở bán tại Thái Lan, thị trường đầu tiên phân phối mẫu SUV này. Xe được sản xuất tại nhà máy Laem Chabang, củng cố vai trò của Thái Lan trong mạng lưới sản xuất và xuất khẩu toàn cầu của Mitsubishi.

Pajero 2027 có ba phiên bản với giá lần lượt 1,499 triệu baht cho GLS, 1,699 triệu baht cho GSR và 1,999 triệu baht cho Super Exceed. Tất cả đều sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L, công suất 204 PS, mô-men xoắn 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Phiên bản cao cấp Super Exceed được trang bị hệ dẫn động bốn bánh S-AWC, kiểm soát mô-men xoắn chủ động và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Tại Thái Lan, cả ba phiên bản đều có cấu hình bảy chỗ.

Mitsubishi dự kiến xuất khẩu mẫu xe sang khoảng 100 thị trường và vùng lãnh thổ từ năm tài chính 2027. Việc sản xuất tại Thái Lan giúp hãng tận dụng hệ sinh thái linh kiện và kinh nghiệm sản xuất SUV khung gầm rời tại nước này.

Chery xin lỗi Malaysia sau sự cố trục bánh sau của Omoda 5

Chủ tịch kiêm Chủ tịch điều hành Chery, ông Yin Tongyue, đã công khai xin lỗi về những lo ngại liên quan đến chất lượng xe của hãng tại Malaysia, sau sự cố một chiếc Omoda 5 bị tách cụm trục bánh sau khỏi thân xe. Ông Yin nhấn mạnh các hãng xe Trung Quốc cần tiếp cận thị trường nước ngoài với cam kết dài hạn, tôn trọng quy định và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng địa phương.

Malaysia hiện đang điều tra sự cố với các mẫu crossover Omoda 5 C và H. Ảnh: PV

Sự cố xảy ra tại Johor Bahru ngày 6-10, khiến cơ quan quản lý giao thông đường bộ Malaysia đình chỉ tạm thời phê duyệt kiểu loại xe Omoda 5 để điều tra. Chiến dịch triệu hồi được công bố sau đó bao phủ 8.878 xe thuộc các phiên bản Omoda 5 C và H. Cơ quan chức năng Malaysia cũng đang rà soát quy trình sản xuất, lắp ráp, kiểm soát chất lượng và các nhà cung cấp linh kiện trục bánh.

Thái Lan thu hút 690 triệu USD đầu tư vào vật liệu công nghệ cao phục vụ xe điện

Thái Lan đã thu hút 35 dự án đầu tư vào lĩnh vực vật liệu tiên tiến với tổng giá trị khoảng 690 triệu USD (23,5 tỷ baht) kể từ năm 2023, theo thông tin do Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) công bố ngày 24-10.

Các dự án tập trung vào vật liệu phục vụ máy chủ trí tuệ nhân tạo, xe điện, pin và năng lượng sạch, bao gồm vật liệu graphite tản nhiệt, tụ điện gốm nhiều lớp, nam châm hiệu suất cao, vật liệu pin lithium-ion và linh kiện cho pin nhiên liệu hydro.

Đáng chú ý, một số dự án liên quan trực tiếp đến chuỗi cung ứng ô tô điện. CoorsTek Advanced Materials đầu tư sản xuất gốm kỹ thuật dùng trong cảm biến áp suất ô tô và bi silicon nitride cho ổ trục hybrid trên xe điện.

Theo BOI, làn sóng đầu tư phản ánh nỗ lực chuyển dịch từ lắp ráp thành phẩm sang sản xuất vật liệu và linh kiện có giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng là chiến lược nhằm củng cố vị thế của Thái Lan trong chuỗi cung ứng công nghiệp khu vực.

Isuzu giới thiệu xe tải điện thử nghiệm tại Philippines

Isuzu Philippines giới thiệu mẫu xe tải điện ý tưởng N-Series EV Concept tại Triển lãm Xe tải Quốc tế Philippines 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24-10 tại Manila.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 100 kWh, với phạm vi hoạt động ước tính khoảng 299 km trong các điều kiện vận hành được xác định. Isuzu nhấn mạnh đây là mẫu xe phục vụ trình diễn công nghệ và khảo sát thị trường, chưa có kế hoạch thương mại hóa chính thức tại Philippines.

Mẫu xe tải chạy điện mới của Isuzu. Ảnh: PV

Bên cạnh xe điện, hãng trưng bày xe tải Traviz và xe tải đông lạnh NLR85, cho thấy động cơ diesel vẫn giữ vai trò quan trọng trong vận tải hàng hóa. Traviz sử dụng động cơ diesel 2.5L, tải trọng tối đa 1.660 kg; NLR85 có thể duy trì nhiệt độ khoang lạnh tới âm 25 độ C.

Isuzu cho biết việc chuyển đổi sang phương tiện thương mại phát thải thấp cần dựa trên nhu cầu khách hàng, hạ tầng sạc và hiệu quả khai thác thực tế.

Toyota Fortuner thế hệ mới dự kiến ra mắt toàn cầu ngày 1-12

Toyota dự kiến giới thiệu Fortuner thế hệ mới trên toàn cầu vào ngày 1-12. Fortuner hiện hành ra mắt từ năm 2015. Thế hệ mới được kỳ vọng thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất và nội thất, đồng thời bổ sung công nghệ hỗ trợ lái. Những thông tin về màn hình giải trí 12,3 inch, camera 360 độ và ghế trước thông gió hiện vẫn thuộc nhóm dự kiến, chưa được Toyota xác nhận đầy đủ.

Mẫu SUV nhiều khả năng tiếp tục sử dụng nền tảng khung gầm rời IMV cùng các tùy chọn động cơ diesel 2.4L và 2.8L. Khả năng bổ sung hệ thống hybrid nhẹ 48V cũng được đề cập, nhưng chưa có thông số chính thức.

Fortuner là dòng SUV quan trọng tại nhiều thị trường Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, Indonesia và Philippines. Việc chuyển sang thế hệ mới có thể ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV bảy chỗ, nơi các hãng Nhật Bản đang đối mặt với áp lực từ những thương hiệu mới.