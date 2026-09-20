Nhiều diễn biến mới đáng chú ý trên thị trường xe điện toàn cầu

Porsche bắt đầu sản xuất sạc không dây cho ô tô điện

Porsche chính thức đưa công nghệ sạc không dây (có tên Porsche Wireless Charging) vào sản xuất để sử dụng trên mẫu SUV điện Cayenne Electric, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong việc đơn giản hóa quá trình nạp năng lượng cho ô tô điện. Thay vì cắm cáp, người dùng chỉ cần đưa xe vào đúng vị trí phía trên tấm sạc đặt trên mặt đất, hệ thống sẽ tự động nhận diện và bắt đầu sạc. Hệ thống có thể đạt công suất 11 kW, tương đương nhiều bộ sạc AC có dây tại gia đình. Hiệu suất truyền năng lượng từ lưới điện tới pin có thể đạt 90%.

Mô phỏng cơ chế sạc không dây của Porsche cho ô tô điện. Ảnh: Porsche

Khi xe đỗ phía trên tấm sạc, Cayenne Electric tự động hạ thấp thân xe để thu hẹp khoảng cách giữa hai cuộn dây truyền năng lượng. Porsche cũng tích hợp hệ thống với ứng dụng My Porsche, cho phép theo dõi quá trình sạc và thiết lập lịch sạc. Tấm sạc được trang bị cảm biến phát hiện chuyển động và vật thể lạ, tự động ngắt khi phát hiện người, động vật hoặc vật kim loại nằm trong vùng truyền điện. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với nhu cầu sạc tại nhà, nơi Porsche cho biết khoảng 75% các lần sạc của xe điện thương hiệu diễn ra.

Mẫu SUV điện Porsche Cayenne đã cập bến thị trường Đông Nam Á hồi tháng 6-2026. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, chi phí đầu tư hiện vẫn cao và yêu cầu lắp đặt phần cứng trên xe cùng tấm sạc cố định. Porsche dự kiến triển khai tại châu Âu trong năm 2026, trước khi mở rộng sang các thị trường khác.

Volkswagen ID. Buzz lập kỷ lục Guinness khi đi qua 92 quốc gia

Xe điện Volkswagen ID. Buzz vừa lập kỷ lục Guinness về số quốc gia được một xe điện chạy pin ghé qua trong một hành trình liên tục, sau khi đi qua 92 quốc gia trên 6 châu lục. Hành trình kéo dài 445 ngày, với tổng quãng đường 99.767 km.

Chiếc xe lập kỷ lục thế giới sử dụng pin 86 kWh, có tầm hoạt động tối đa 498 km mỗi lần sạc đầy. Ảnh: Volkswagen

Theo hãng xe Đức, tay lái Rainer Zietlow sử dụng một chiếc ID. Buzz Pro LWB (phiên bản sản xuất thương mại), xuất phát từ Hannover (Đức) và thực hiện hành trình vòng quanh thế giới. Chiếc xe đã đi qua nhiều khu vực như Mỹ, châu Phi, Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Australia và Trung Quốc.

Trong hành trình, xe trải qua hơn 300 lần sạc và được vận chuyển bằng 16 tàu container để vượt đại dương. Đáng chú ý, chiếc xe đã hoàn thành chuyến đi mà không gặp sự cố kỹ thuật nào. Sau khi trở về Đức, pin điện áp cao được TÜV Nord kiểm tra và xác nhận còn 95,75% mức độ sức khỏe. ID.

Hyundai cảnh báo Mỹ có thể đối mặt làn sóng xe điện giá rẻ từ Trung Quốc

Tổng Giám đốc Hyundai Motor José Muñoz vừa đưa ra cảnh báo thị trường Mỹ có thể đối mặt với làn sóng xe Trung Quốc giá thấp tương tự những gì đang diễn ra tại châu Âu nếu Washington không duy trì các rào cản thương mại và điều kiện tiếp cận thị trường. Ông Muñoz cho biết xe Trung Quốc hiện rẻ hơn khoảng 30-40% so với các mẫu xe cạnh tranh tại một số thị trường châu Âu như Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

BYD là một trong những hãng xe điện Trung Quốc hiện diện nhiều nhất tại thị trường châu Âu. Ảnh: Hoàng Linh

Phát biểu mới đưa ra trong bối cảnh xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc tới Mỹ hiện chịu mức thuế khoảng 100%. Điều này gần như ngăn các mẫu xe giá rẻ của Trung Quốc tiếp cận thị trường Xứ Cờ hoa. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump gần đây cho biết, ông để ngỏ khả năng cho phép các hãng Trung Quốc sản xuất xe ngay tại Mỹ. Theo ông Muñoz, Washington cần đặt ra những điều kiện nhất định để hạn chế tác động của cạnh tranh từ Trung Quốc.

Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc đang hiện diện ngày một dày đặc tại châu Âu, đặc biệt là Anh. Không áp dụng các biện pháp thuế tương tự EU đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, Anh đang chứng kiến xe Trung Quốc chiếm hơn 15% lượng đăng ký ôtô mới.

Xe điện Toyota được ưa chuộng tại Mỹ

Doanh số xe điện của Toyota tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 8, khi hãng bán được 4.964 xe, tăng 35% so với tháng 7. Theo Electrek, Toyota là thương hiệu có mức tăng trưởng doanh số xe điện cao nhất trong tháng, trong bối cảnh thị trường Mỹ ghi nhận khoảng 78.895 xe điện mới được bán ra, tăng 2,5% so với tháng trước.

Mẫu SUV điện bZ Woodland 2026 tại thị trường Mỹ. Ảnh: Toyota Mỹ

Động lực chính đến từ dòng SUV điện mới, gồm bZ, C-HR và bZ Woodland. Riêng mẫu bZ đã đạt hơn 22.500 xe trong tám tháng đầu năm 2026, vượt tổng doanh số 15.609 chiếc của bZ4X trong cả năm 2025. Mức tăng được cho là liên quan đến việc Toyota cải tiến đáng kể mẫu xe, gồm tăng tầm hoạt động, nâng khả năng sạc, bổ sung cổng NACS và thiết kế lại nội thất.

Toyota hiện chỉ đứng sau Tesla về doanh số xe điện tại Mỹ, nhưng khoảng cách rất lớn. Tesla đã bán được 40.816 xe điện trong tháng 8, chiếm 51,7% thị phần.

Ford rục rịch tham gia cuộc chơi bán tải REEV

Ford vừa gỡ F-150 Lightning khỏi danh mục sản phẩm, khép lại vòng đời của mẫu bán tải thuần điện từng được hãng kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Ford cho biết, những xe F-150 Lightning đang vận hành sẽ tiếp tục được hỗ trợ về phần mềm, phụ tùng, bảo dưỡng và sửa chữa trong những năm tới.

Ford Fathom trên dây chuyền sản xuất. Ảnh: Ford

Thay thế vai trò bán tải thuần điện trong danh mục sản phẩm Ford thời gian tới sẽ là một sản phẩm dựa trên nền tảng Universal Electric Vehicle (UEV). Mẫu đầu tiên có tên gọi Fathom, thuộc cỡ trung, dự kiến ra mắt đầu năm 2027 tại Mỹ với giá khởi điểm khoảng 28.350 USD. Fathom được phát triển nhằm giảm chi phí và đơn giản hóa quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, Fathom không thay thế trực tiếp F-150 Lightning về kích thước. Ford đang phát triển một mẫu bán tải điện khác sử dụng hệ truyền động EREV (REEV), trong đó động cơ xăng đóng vai trò máy phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống điện. Ford đặt mục tiêu phạm vi của xe đạt hơn 1.127 km (cả xăng và điện).

Maserati sẽ hợp tác với Huawei và JAC (Trung Quốc)

Theo truyền thông quốc tế, hãng siêu xe Italia Maserati đang xúc tiến kế hoạch hợp tác với Huawei và JAC Motors để phát triển các mẫu xe điện mới, trong nỗ lực vực dậy thương hiệu xe sang Italia. Hiện, hãng đã hoàn tất kế hoạch phát triển hai mẫu xe điện gồm một SUV cỡ trung đến lớn và một mẫu GT thuần điện cỡ lớn. Trong đó, mẫu GT có thể ra mắt trước, phát triển trên nền tảng của GranTurismo Folgore.

Maserati GranTurismo Folgore. Ảnh: Maserati

Theo kế hoạch, Huawei sẽ cung cấp công nghệ, gồm nền tảng Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), khoang lái thông minh, hệ thống hỗ trợ lái Qiankun ADS và công nghệ truyền động điện. JAC Motors đảm nhiệm phát triển kỹ thuật và sản xuất tại nhà máy Maextro ở Trung Quốc, trong khi Maserati phụ trách thiết kế, thương hiệu và hệ thống phân phối quốc tế.

Tại Trung Quốc, xe có thể mang thương hiệu Maextro, trong khi tại các thị trường quốc tế vẫn sử dụng biểu tượng Maserati. Một phần thân xe sẽ được sản xuất tại Trung Quốc rồi vận chuyển sang Italia theo mô hình SKD để hoàn thiện nội thất và hiệu chỉnh khung gầm.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh Maserati gặp nhiều khó khăn. Năm 2025, lượng xe giao toàn cầu của hãng giảm xuống dưới 8.000 chiếc, thấp hơn khoảng 80% so với đỉnh năm 2017. Hãng cũng ghi nhận khoản lỗ hoạt động điều chỉnh 198 triệu euro.