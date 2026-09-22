Nhiều điểm sạt lở bờ biển uy hiếp công trình, khu dân cư

Người dân thôn Mỹ Thủy đang phải đối mặt với tâm lý bất an khi khu vực sản xuất, sinh sống ngày càng bị biển xâm thực.

Tại khu vực bờ biển thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, mưa lớn đã khiến tình trạng sạt lở, xâm thực ngày càng nghiêm trọng với chiều dài khoảng 500m. Phạm vi biển xâm thực trung bình 6-7m, có nơi từ 10-15m, cá biệt có vị trí biển xâm thực sâu hơn 15m, đến khu vực các quầy, quán bãi tắm và phía Nam đường ATI.

Sau đợt mưa lớn từ ngày 11-13/9, nước biển khoét sâu lớp cát phía dưới, làm nhiều đoạn đường bê tông ven biển nứt gãy, sụt lún; mép bờ bị sóng khoét thành những vách cao gần 2m. Nhiều mảng bê tông lớn bị đánh bật, nằm chênh vênh sát mép nước; hệ thống điện chiếu sáng dọc bãi biển bị gãy đổ, hư hỏng.

Sóng lớn cũng đánh sập, làm hư hỏng một số giếng nước, hồ nuôi tôm, ốc của người dân. Một kiốt kinh doanh bị sập, hai am thờ của xóm bị cuốn trôi. Trước tình hình trên, 12 hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển được yêu cầu di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Hàng chục hộ dân sinh sống, sản xuất gần bờ biển cũng bị ảnh hưởng và nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện phương án di dời, bố trí tái định cư.

Tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển tại thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) sau mưa lớn diễn biến nghiêm trọng.

Không chỉ tại xã Mỹ Thủy, nhiều khu vực bờ biển khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đang đứng trước nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 9 vị trí sạt lở bờ biển với tổng chiều dài khoảng 12km cần được theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Các điểm sạt lở được ghi nhận tại các xã Bắc Gianh, Bắc Trạch, Nam Cửa Việt, Triệu Cơ, Cam Hồng, Vĩnh Hoàng, Đông Trạch và khu vực bãi tắm Bảo Ninh. Riêng tại xã Bến Hải, khu vực Hà Lợi Trung có chiều dài sạt lở khoảng 2km, ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân cùng các công trình hạ tầng như đường quốc phòng, nhà dân.

Tại khu vực này, nguyên nhân sạt lở được xác định do biển xâm thực và ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025. Để khắc phục, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ biển thuộc xã Bến Hải, Nam Cửa Việt”. Tuy nhiên, việc triển khai dự án hiện còn vướng các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà thầu.

Hệ thống giếng lấy nước từ biển phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng khiến các hộ nuôi tại thôn Mỹ Thủy thiệt hại nặng về kinh tế.

Tình trạng xuống cấp của các công trình bảo vệ bờ biển cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Đơn cử như tuyến kè biển bảo vệ bãi tắm Trung Giang được xây dựng từ năm 2009, sau hơn 15 năm khai thác đã xuống cấp. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của bão số 10, bão số 12 và mưa lũ năm 2025, đoạn kè dài khoảng 170m bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trong đó, đoạn kè dài khoảng 120m từ mố cầu phía Nam cầu Cửa Tùng về phía biển có toàn bộ khối bê tông và tetrapod phía ngoài bị xô lật, sụt lún. Đoạn tiếp nối dài khoảng 50m bị nứt gãy, lớp đá hộc và chân khay bị xói lở mạnh; nhiều vị trí bị sóng biển xâm thực sâu 3-4m, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng phía sau.

Qua rà soát, nguy cơ sạt lở không chỉ tập trung ở khu vực ven biển. Toàn tỉnh hiện có 37 vị trí sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 46km và 9 vị trí sạt lở bờ biển với tổng chiều dài khoảng 12km cần được theo dõi, quản lý chặt chẽ trong mùa mưa bão.

Trong hai năm trở lại đây, biển đã xâm thực vào đất liền khoảng 200m, cuốn trôi nhiều tài sản, cây cối dọc bãi biển thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy.

Thực tế tại các điểm sạt lở cho thấy, khi biển xâm thực, nếu không được xử lý kịp thời, phạm vi sạt lở có thể tiếp tục mở rộng khi xuất hiện sóng lớn, mưa lũ và bão, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình hạ tầng, đất sản xuất và đời sống người dân.

Trước diễn biến trên, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương đang tăng cường theo dõi, cảnh báo, chủ động phương án ứng phó; đồng thời đề nghị sớm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, bố trí nguồn lực sửa chữa, gia cố những công trình đã hư hỏng nghiêm trọng. Đối với những khu vực chưa thể đầu tư xử lý căn cơ, cần khoanh vùng nguy hiểm, tăng cường theo dõi và có phương án bảo vệ người dân, hạ tầng trước khi thiên tai xảy ra.