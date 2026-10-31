Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế Lạng Sơn

Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Lạng Sơn, trong 10 tháng năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 38.279,69 tỷ đồng, tăng 18,89% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 31.230,73 tỷ đồng, tăng 18,29%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 4.210,11 tỷ đồng, tăng 21,63%; doanh thu dịch vụ khác đạt 2.827,18 tỷ đồng, tăng 21,6%. Đặc biệt, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 30,88%, cho thấy sức tăng trưởng của các hoạt động dịch vụ trên địa bàn.

Thu ngân sách nhà nước là một trong những điểm sáng nổi bật, với tổng thu 10 tháng đạt 24.609 tỷ đồng, tăng 74,54% so với cùng kỳ, bằng 82,59% dự toán tỉnh giao.

Hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tiếp tục diễn ra thông suốt, góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách của tỉnh.

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Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng ghi nhận những con số đáng chú ý. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình đạt 99.181,3 triệu USD, tăng 38,17% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng, Lạng Sơn đón 4.837.000 lượt khách, tăng 21,8% so với cùng kỳ và vượt 2,9% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 329.000 lượt, tăng 33,7%; khách trong nước đạt 4.508.000 lượt, tăng 21,1%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và quảng bá du lịch được đẩy mạnh, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển dịch vụ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 4,86% so với cùng kỳ.

Hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Trong 10 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 3.976,4 tỷ đồng, tăng 22,94% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, toàn tỉnh có 711 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,09%, với tổng vốn đăng ký đạt 12.995,64 tỷ đồng, tăng 141,10% so với cùng kỳ.

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, hoạt động khai thác gỗ tiếp tục duy trì, với sản lượng tháng 10 đạt 136.237,53 m³, tăng 15,30% so với cùng kỳ.

Tổng đàn lợn toàn tỉnh ước đạt 167.313 con, tăng 4,31%; đàn gia cầm đạt 5,168 triệu con, tăng 0,11%. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, phát triển vùng cây trồng có giá trị kinh tế tiếp tục được triển khai...

Những kết quả đạt được trong 10 tháng năm 2026, đặc biệt là mức tăng trưởng cao của thu ngân sách, thương mại, dịch vụ và du lịch, tiếp tục tạo động lực để Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.