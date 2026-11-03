Nhiều điểm mới với bác sĩ trước khi được cấp phép hành nghề

Theo khung chương trình dành cho bác sĩ y khoa, người thực hành phải biết giao tiếp hiệu quả, phù hợp với người bệnh, thân nhân và cộng đồng trong các bối cảnh chăm sóc sức khỏe khác nhau. Ảnh: Việt Linh.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo thông tư quy định khung chương trình thực hành để cấp mới, cấp lại giấy phép hành nghề đối với bác sĩ thuộc 4 phạm vi: y khoa, y học dự phòng, y học cổ truyền và răng hàm mặt. Dự kiến, thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11.

Theo quy định, 12 tháng thực hành là yêu cầu bắt buộc trước khi bác sĩ được cấp giấy phép hành nghề. Việc xây dựng khung chương trình chung nhằm thống nhất những yêu cầu thực hành tối thiểu trên toàn quốc, đồng thời tạo sự đồng bộ giữa đào tạo, thực hành với hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề dự kiến triển khai từ ngày 1/1/2027.

Hiện nay, khi chưa có hướng dẫn chung về khung chương trình thực hành, nội dung và yêu cầu thực hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh vẫn còn khác nhau. Điều này dẫn đến yêu cầu phải xác định những kiến thức, kỹ năng và năng lực tối thiểu mà bác sĩ cần được rèn luyện trước khi chính thức hành nghề độc lập.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, khung chương trình thực hành không nhằm bổ sung một chương trình đào tạo mới. Thay vào đó, nội dung này hướng tới hệ thống hóa, củng cố và giúp bác sĩ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong 6 năm đào tạo đại học vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

12 tháng thực hành theo công thức "3+9"

Dù áp dụng cho 4 phạm vi hành nghề khác nhau, khung chương trình được xây dựng trên một kết cấu thống nhất. Theo đó, tất cả bác sĩ đều phải hoàn thành 12 tháng thực hành, chia thành hai giai đoạn: 3 tháng thực hành hồi sức cấp cứu và 9 tháng thực hành chuyên môn theo phạm vi hành nghề.

Trong 3 tháng đầu, người thực hành được rèn luyện khả năng nhận diện, đánh giá và xử trí ban đầu các tình trạng cấp cứu thường gặp. Nội dung bao gồm thực hiện những kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản, theo dõi chức năng sống và xử trí các tình huống đe dọa tính mạng người bệnh.

Với 9 tháng thực hành chuyên môn tiếp theo, bác sĩ tập trung rèn luyện kỹ năng chẩn đoán, điều trị và quản lý người bệnh theo phạm vi hành nghề cụ thể.

Chẳng hạn, đối với bác sĩ y khoa, chương trình yêu cầu thực hành luân khoa đa lâm sàng, bao gồm các khối Nội, Ngoại, Nhi và Sản - Phụ khoa. Người thực hành còn được tham gia các thủ thuật lâm sàng, phụ mổ và thực hiện một số kỹ thuật chuyên môn phù hợp.

Theo dự thảo của Bộ Y tế, bác sĩ thuộc 4 lĩnh vực sẽ phải hoàn thành 12 tháng thực hành, trong đó có 3 tháng hồi sức cấp cứu. Ảnh minh họa: Trần Hiền.

Cách phân bổ này nhằm bảo đảm bác sĩ không chỉ có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực được đào tạo mà còn được trang bị khả năng xử trí những tình huống cấp cứu cơ bản trước khi hành nghề độc lập.

Lồng ghép y đức, giao tiếp trong quá trình thực hành

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là các nội dung về pháp luật khám, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, an toàn người bệnh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử được yêu cầu lồng ghép xuyên suốt quá trình thực hành.

Như vậy, chương trình không chỉ tập trung vào việc rèn luyện kỹ thuật chuyên môn mà còn chú trọng thái độ, trách nhiệm và cách ứng xử của bác sĩ trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Theo khung chương trình dành cho bác sĩ y khoa, người thực hành phải biết giao tiếp hiệu quả, phù hợp với người bệnh, thân nhân và cộng đồng trong các bối cảnh chăm sóc sức khỏe khác nhau. Bác sĩ cũng cần có khả năng tư vấn, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ người bệnh tham gia vào quá trình ra quyết định điều trị.

Về đạo đức nghề nghiệp, dự thảo yêu cầu bác sĩ thực hành tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực ứng xử và quy định pháp luật về khám, chữa bệnh. Trong quá trình hành nghề, người thực hành cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trung thực, liêm chính và tận tâm với người bệnh.

Để hạn chế tình trạng thực hành mang tính hình thức, dự thảo thông tư cũng thiết lập cơ chế kiểm soát chất lượng thông qua 3 tầng đánh giá bắt buộc.

Thứ nhất là sổ nhật ký lâm sàng (Logbook), dùng để lưu trữ và theo dõi toàn bộ khối lượng, quá trình thực hành của bác sĩ trong 12 tháng.

Thứ hai là đánh giá y đức và việc tuân thủ quy chế chuyên môn, nhằm kiểm tra thái độ, trách nhiệm cũng như ý thức chấp hành các quy định trong quá trình thực hành.

Thứ ba là báo cáo ca bệnh và xử trí tình huống lâm sàng giả định trước hội đồng. Đây là bước đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng chuyên môn và năng lực xử lý tình huống của người thực hành.

Thông qua khung chương trình chung và các yêu cầu đánh giá này, Bộ Y tế hướng tới chuẩn hóa quá trình thực hành trước cấp giấy phép hành nghề, tạo nền tảng để bảo đảm bác sĩ đáp ứng những yêu cầu năng lực cần thiết khi tham gia khám, chữa bệnh độc lập.