Nhiều điểm mới về phân cấp, phân quyền tại 7 luật thuộc lĩnh vực văn hoá

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí trình Quốc hội lần này được Chính phủ xây dựng nhằm xử lý những nội dung cần điều chỉnh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính.

Đề xuất giao UBND cấp tỉnh cấp phép liên hoan phim có yếu tố nước ngoài

Trong 7 luật được đề xuất sửa đổi, Luật Du lịch có phạm vi điều chỉnh 38/78 điều được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo đề xuất bãi bỏ một số thủ tục hành chính không còn cần thiết, gồm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành và cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch. Các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính được rà soát theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết, phù hợp yêu cầu đơn giản hóa quy trình và giảm gánh nặng tuân thủ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Quốc hội

Một điểm mới khác là đề xuất cho phép sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ lữ hành quốc tế làm điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cũng được sử dụng làm điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Dự thảo đồng thời bổ sung quy định về thẻ hướng dẫn viên du lịch điện tử, xác định thẻ điện tử có giá trị pháp lý tương đương thẻ vật lý. Chính phủ cũng được giao quy định các loại hình cơ sở lưu trú du lịch mới phát sinh trong thực tiễn.

Với Luật Điện ảnh, dự thảo sửa đổi, bổ sung 8/50 điều, tập trung vào sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý hoạt động phổ biến phim trên mạng và phân cấp cấp phép tổ chức các hoạt động điện ảnh.

Đáng chú ý, dự thảo hướng tới tăng trách nhiệm của các chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát, ngăn chặn, xử lý phim vi phạm pháp luật.

Về tổ chức hoạt động điện ảnh, thẩm quyền cấp phép liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim và cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài được đề xuất phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho UBND cấp tỉnh. Bộ chỉ thực hiện cấp phép đối với chương trình phim và tuần phim.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Quốc hội

Nới thủ tục báo chí, điều chỉnh quản lý quảng cáo

Đối với Luật Báo chí, dự thảo đề xuất sửa đổi khoản 3 Điều 18 theo hướng chuyển một số trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế "xin chấp thuận" sang "thông báo" với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Theo cơ quan soạn thảo, thay đổi này góp phần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trong lĩnh vực quảng cáo, dự thảo sửa đổi, bổ sung 11/43 điều của Luật Quảng cáo. Một nội dung đáng chú ý là bãi bỏ các quy định liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời để bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch. Dự thảo cũng đề xuất bỏ yêu cầu cấp giấy phép riêng đối với cơ quan phát thanh, truyền hình sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo, thay vào đó quản lý trong khuôn khổ pháp luật về báo chí.

Với Luật Di sản văn hóa, dự thảo tập trung phân cấp thẩm quyền, giảm thủ tục trong bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, đồng thời điều chỉnh một số nhiệm vụ từ cấp huyện xuống cấp xã. Riêng Luật Thể dục, thể thao, đề xuất chuyển thẩm quyền tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền tổ chức một số giải thể thao quốc tế tại Việt Nam chuyển sang Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đề nghị làm rõ điều kiện thực thi, tránh phát sinh vướng mắc

Thẩm tra các nội dung này, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi các luật, song đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của dự thảo, hoàn thiện quy định chuyển tiếp và bảo đảm các nội dung sửa đổi có đủ cơ sở pháp lý, khả thi khi triển khai.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất giữa dự thảo luật với các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn, bảo đảm các nội dung được giao quy định chi tiết có đầy đủ cơ chế tổ chức thực hiện.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cơ bản tán thành hướng sửa đổi Luật Điện ảnh, đồng thời ghi nhận việc tiếp thu ý kiến thẩm tra theo hướng không yêu cầu chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng phải được công nhận đủ điều kiện phân loại phim. Cơ quan thẩm tra cũng đồng tình với việc rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục cấp phép trong lĩnh vực điện ảnh.

Với Luật Du lịch, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ một số chính sách mới trong lĩnh vực du lịch chưa được đánh giá tác động đầy đủ, trong đó có quy định về bảo hiểm du lịch bắt buộc đối với khách quốc tế vào Việt Nam và trách nhiệm của đại lý du lịch trực tuyến trong việc ký quỹ.

Việc sửa đổi đồng thời 7 luật được kỳ vọng tạo chuyển biến trong quản lý các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và báo chí. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là cắt giảm thủ tục phải đi cùng trách nhiệm giải trình, hiệu quả hậu kiểm và cơ chế bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trong thực tiễn.