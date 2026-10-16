Nhiều điểm mới về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

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Nghị định 388/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2017/NĐ-CP với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Về chế độ trợ cấp hằng tháng, Điều 5 Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hằng tháng mức 540.000 đồng. Mức trợ cấp này được điều chỉnh tương ứng khi Chính phủ điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Tại Nghị định 388/2026/NĐ-CP, nhóm đối tượng trên được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Về quy trình và thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hằng tháng: Đối tượng đề nghị hưởng chính sách hoặc thân nhân của đối tượng (trường hợp đối tượng đã chết) nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nếu giấy tờ của người dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu người dân cung cấp hoặc nộp lại những giấy tờ này.

Nghị định 388/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 10 về hồ sơ, quy trình, thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp mai táng. Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã rà soát, kiểm tra, tổ chức hội nghị xét duyệt và xác định đối tượng đủ điều kiện. Kết quả được công khai tại trụ sở UBND cấp xã, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và thông báo trên đài truyền thanh cấp xã trong 5 ngày làm việc.

Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh chủ trì thẩm định, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các đơn vị liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định hưởng chế độ trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo.

Đối với trợ cấp mai táng, trong 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã kiểm tra, lập văn bản đề nghị và chuyển hồ sơ đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. So với quy định trước đây, thời gian xử lý tại cấp xã giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày; tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giảm từ 10 ngày xuống 3 ngày; thời hạn ban hành quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh giảm từ 10 ngày xuống 2 ngày làm việc.

Nghị định 388/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

Các đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP, Nghị định số 344/2025/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Thân nhân thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam chết từ ngày 20/11/2017 đến trước ngày Nghị định mới có hiệu lực, chưa được giải quyết trợ cấp một lần và không còn lưu giữ giấy tờ để giải quyết trợ cấp mai táng, được đề nghị xem xét hưởng trợ cấp một lần 3,6 triệu đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.