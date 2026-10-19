Nhiều điểm mới trong đánh giá, xếp loại cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3515 về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại và xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị, địa phương (chưa áp dụng với UBND đặc khu Trường Sa) trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 1384, ngày 1-10-2025 của UBND tỉnh ban hành quy chế về cùng nội dung (Quy chế năm 2025). Quy chế mới có nhiều điều chỉnh quan trọng, chú trọng đánh giá kết quả bằng định lượng, đề cao hiệu quả triển khai và trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp.

Bổ sung loại xuất sắc, điều chỉnh cơ cấu điểm

Một trong những điều chỉnh quan trọng của quy chế mới là bổ sung mức xếp loại xuất sắc, giúp ghi nhận, tôn vinh đơn vị thực sự xuất sắc. Theo đó, kết quả thực hiện công tác CCHC chia làm 5 loại: Xuất sắc (đơn vị có chỉ số CCHC từ 95% trở lên); tốt (85% đến dưới 95%); khá (75% đến dưới 85%); trung bình (60% đến dưới 75%); yếu (dưới 60%). Quy chế năm 2025 chỉ chia thành 4 loại; loại tốt áp dụng với các đơn vị có chỉ số CCHC từ 85% đến 100%.

Giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Quy chế mới cũng bổ sung quy định xếp hạng kết quả CCHC theo chỉ số CCHC trong cùng nhóm đánh giá. Trường hợp có chỉ số CCHC ngang nhau, thứ tự xếp hạng sẽ căn cứ lần lượt theo điểm các tiêu chí: Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; tác động CCHC; tổng điểm trừ. Nếu các tiêu chí trên đều bằng điểm thì xếp đồng hạng.

Ông VÕ CHÍ VƯƠNG - Giám đốc Sở Nội vụ: Với tiêu chí, phương pháp đánh giá cụ thể hơn, xác định trách nhiệm rõ hơn, quy chế mới sẽ là công cụ quan trọng để đánh giá thực chất, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện CCHC của từng sở, ban, ngành, địa phương. Qua đó, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; cung cấp cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng, xem xét trách nhiệm theo quy định. Quy chế mới cũng khuyến khích các đơn vị, địa phương chủ động đổi mới phương thức làm việc, phát huy sáng kiến, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính kỷ cương, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Kết quả đánh giá sẽ giúp UBND tỉnh nhận diện rõ những hạn chế và trách nhiệm của từng đơn vị để chỉ đạo chấn chỉnh, có giải pháp khắc phục cụ thể, góp phần cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quy chế mới vẫn áp dụng thang điểm 100 nhưng có điều chỉnh cơ cấu điểm theo hướng đề cao hiệu quả triển khai và trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp. Đơn cử, đối với 3 khối: Sở, UBND cấp xã và cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, nội dung về chỉ đạo, điều hành CCHC giảm từ 12 điểm xuống 10 điểm; kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC điều chỉnh thành 70 điểm, tăng 1 điểm; tác động của CCHC điều chỉnh lên 15 điểm, tăng 1 điểm. Đối với Thanh tra tỉnh, nội dung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tăng mạnh từ 14 điểm lên 20 điểm. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tăng từ 76 điểm lên 80 điểm; chỉ đạo, điều hành CCHC giảm từ 19 điểm xuống 15 điểm.

Công chức phường Nam Nha Trang hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Đề cao hiệu quả triển khai

Quy chế mới đòi hỏi các nhiệm vụ không chỉ hoàn thành đúng hạn mà còn phải bảo đảm về chất lượng sản phẩm; việc khắc phục hạn chế phải có kết quả rõ ràng. Đơn cử, đối với báo cáo CCHC của khối sở, trước đây được chấm 1 điểm khi có báo cáo và 0 điểm khi không báo cáo. Nay, quy chế mới chia ra 3 mức điểm: Gửi đầy đủ báo cáo trong năm (0,25 điểm); gửi đúng hạn trên hệ thống (0,25 điểm); báo cáo đầy đủ nội dung, số liệu chính xác (0,5 điểm). Việc ban hành kế hoạch CCHC chỉ còn 0,5 điểm, giảm một nửa; nhưng hoàn thành kế hoạch được 1,5 điểm, tăng 0,5 điểm. Các sáng kiến, giải pháp CCHC chỉ được tính điểm khi có kết quả áp dụng và không đồng thời được tính vào điểm thưởng. Việc xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra chỉ được điểm tối đa nếu có chỉ đạo xử lý, khắc phục đầy đủ, đúng hạn 100%.

Thành viên đoàn khảo sát về công tác chuyển đổi số của tỉnh khảo sát trang thiết bị tại xã Cà Ná.

Nội dung chuyển đổi số cũng được đo lường bằng hiệu quả vận hành. Ví dụ, đối với khối sở, nội dung cung cấp, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành chỉ được tối đa 2 điểm nếu cung cấp, cập nhật dữ liệu lên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh một cách đầy đủ, chính xác, đồng bộ, đúng về cấu trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật, thời hạn, tần suất và được duy trì để khai thác; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu tự động, ổn định với IOC tỉnh và được khai thác. Yêu cầu thực hiện thanh toán trực tuyến cũng nâng cao rất nhiều: Khối sở và UBND cấp xã chỉ được 2 điểm khi đạt tỷ lệ thanh toán trực tuyến từ 80% trở lên (Quy chế năm 2025 là từ 30%); dưới 60% không tính điểm.

Quy chế mới cũng nâng cao yêu cầu về sự hài lòng. Đối với khối sở, UBND cấp xã, cơ quan ngành dọc, bên cạnh đánh giá qua điều tra xã hội học, còn đánh giá việc xây dựng, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng và kết quả duy trì, cải thiện chỉ số hài lòng. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, yêu cầu phải khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ và hoàn thành 100% nội dung khắc phục, cải thiện chất lượng sau khảo sát. Một số điểm trừ cũng căn cứ vào chất lượng phục vụ như: Tạm dừng tính thời gian giải quyết hồ sơ sai quy định; chậm xử lý hồ sơ trực tuyến; có phản ánh hiện tượng nhũng nhiễu đã được cơ quan có thẩm quyền xác định...