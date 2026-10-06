Nhiều điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng từ ngày 1/10/2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 25/2026/TT-BNV quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 368/2026/NĐ-CP. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2025/TT-BNV.

Theo đó, Thông tư số 25/2026/TT-BNV quy định biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ, phạm vi điều chỉnh tập trung vào một số nội dung quan trọng như: quy định chung về thi đua, khen thưởng; tuyến trình khen thưởng đối với cơ quan Đảng, đoàn thể, Hội đồng nhân dân, tổ chức tôn giáo; khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp bộ máy; công nhận hiệu quả, khả năng nhân rộng của sáng kiến; tiếp nhận hồ sơ và quản lý hiện vật khen thưởng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai)

Làm rõ việc khen thưởng sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể trách nhiệm khen thưởng và cách tính thành tích đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị sau chia tách, sáp nhập hoặc tổ chức lại.

Theo đó, đối với cơ quan, đơn vị chia tách, sáp nhập, đơn vị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. Nếu một đơn vị tiếp nhận một phần chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khác thì mốc thời gian tính thành tích và tiêu chuẩn khen thưởng được xác định theo đơn vị tiếp nhận.

Đối với đơn vị được hình thành sau sắp xếp, thành tích xét danh hiệu thi đua được tính trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu của các tập thể trước và sau sắp xếp. Riêng việc xét khen thưởng, mốc thời gian và tiêu chuẩn được tính theo thành tích của tập thể có hình thức khen thưởng cao nhất.

Văn bản cũng quy định không khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giải thể và chấm dứt hoạt động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Quy định rõ hơn về sáng kiến và nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Một điểm đáng chú ý khác là việc làm rõ căn cứ sử dụng sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.

Hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận bằng văn bản.

Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cá nhân được xem xét làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng gồm chủ nhiệm, thư ký và thành viên chính tham gia nghiên cứu. Phạm vi ảnh hưởng của nhiệm vụ cũng phải được người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận bằng văn bản.

Đáng chú ý, phạm vi áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến được gắn với từng cấp danh hiệu. Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong cơ quan, đơn vị là căn cứ xem xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; phạm vi trong bộ, ban, ngành, tỉnh là căn cứ xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh; phạm vi toàn quốc là căn cứ đề nghị xét “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Người mới tuyển dụng dưới 6 tháng không xét “Lao động tiên tiến”

Văn bản cũng cụ thể hóa việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” trong một số trường hợp.

Theo đó, người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị thương phải điều trị, điều dưỡng thì thời gian điều trị, điều dưỡng được tính vào thời gian bình xét.

Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng cũng được tính thời gian học vào thời gian công tác nếu đáp ứng các điều kiện quy định. Với khóa học từ một năm trở lên, ngoài việc chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ học tập và đạt kết quả từ loại khá trở lên đối với chương trình có đánh giá, xếp loại.

Đối với người chuyển công tác, điều động hoặc biệt phái, việc bình xét được giao cho cơ quan có thẩm quyền đánh giá, xếp loại hoặc cơ quan mới theo từng nhóm đối tượng. Nếu đã công tác tại cơ quan cũ từ 6 tháng trở lên thì phải có nhận xét của cơ quan cũ.

Đặc biệt, cá nhân mới tuyển dụng dưới 6 tháng không được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Khuyến khích khen thưởng người trực tiếp lao động, người yếu thế

Tinh thần hướng thi đua, khen thưởng về cơ sở và những người trực tiếp lao động tiếp tục được nhấn mạnh.

Văn bản yêu cầu việc bình xét, quyết định danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, công bằng và kịp thời.

Đồng thời, khuyến khích khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh; ngư dân; đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nông dân; công nhân; người yếu thế, người khuyết tật; cùng các cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức phong trào thi đua

Cùng với yêu cầu phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển của từng cơ quan, đơn vị, văn bản yêu cầu xác định rõ chủ đề, chỉ tiêu, nội dung, kế hoạch và phương pháp tổ chức, tránh hình thức.

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát động, tuyên truyền, theo dõi và đánh giá kết quả các phong trào thi đua.

Các cơ quan, đơn vị cũng phải chủ động phát hiện, lựa chọn những cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xứng đáng để khen thưởng; tạo điều kiện để những điển hình được trao đổi kinh nghiệm, phổ biến sáng kiến, mô hình và cách làm hiệu quả.

Quy định rõ tuyến trình khen thưởng ở cấp tỉnh, cấp xã

Văn bản quy định cụ thể hơn trách nhiệm xét và trình khen thưởng đối với cá nhân, tập thể chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đối với cá nhân, tập thể chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Đảng, đoàn thể trực tiếp quản lý thực hiện xét, đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh khen thưởng hoặc trình cấp trên. Ở cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện khen thưởng hoặc trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ khen thưởng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND, Ủy viên là Trưởng ban và đại biểu chuyên trách do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026, thay thế Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 4/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

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