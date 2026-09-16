Nhiều điểm mới tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026 diễn ra từ ngày 11-26/9 với phần hội chính thức bắt đầu lúc 7h30 ngày 19/9 tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Năm 2026, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn trở lại với cấu trúc hai vòng đấu gồm vòng đấu loại và vòng chung kết, theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Đây là một trong những nét mới quan trọng của lễ hội năm nay, đồng thời thể hiện nỗ lực đưa việc tổ chức trở về gần hơn với cấu trúc truyền thống, bảo đảm tính kế thừa của di sản.

Tại vòng đấu loại, 32 trâu tham gia 16 kháp chọi. Sau vòng đấu, Ban Tổ chức lựa chọn 15 trâu vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các trâu được ghép thành từng cặp, thi đấu loại trực tiếp. Trâu thắng trận trước gặp trâu thắng trận sau liền kề để chọn ra những trâu đoạt giải.

Không chỉ tập trung vào ngày chính hội, phường Đồ Sơn còn tổ chức các hoạt động trước và sau vòng chung kết, tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, vui chơi và trải nghiệm cho người dân, du khách.

Chiều 18/9, Hội vật giao lưu nhân dân phường Đồ Sơn mở rộng được tổ chức tại Quảng trường 15/5, dự kiến có khoảng 30 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ trong và ngoài thành phố tham gia.

Đáng chú ý, tối cùng ngày, Đồ Sơn lần đầu tổ chức Carnaval đường phố. Tám xe mô hình mang hình ảnh 15 “ông trâu” tham dự vòng chung kết diễu hành cùng các đội múa lân, sư, rồng và đoàn rước khoảng 400 người. Đoàn xuất phát từ Công viên Đầm Vuông, kết thúc tại Quảng trường 15/5.

Đưa hình ảnh “ông trâu” từ kháp đấu ra đường phố là cách làm mới trong quảng bá lễ hội, bằng một hình thức hiện đại hơn, tạo sự giao hòa giữa không gian lễ hội truyền thống và đời sống đô thị.

Vòng chung kết dự kiến được truyền hình trực tiếp để phục vụ đông đảo khán giả cả nước.

Để bảo đảm an toàn và nâng cao trải nghiệm cho người xem, ban tổ chức sẽ lắp đặt màn hình LED kích thước lớn hơn, bố trí tại vị trí thuận lợi bên ngoài sân vận động nhằm phục vụ du khách không thể vào sân theo dõi trực tiếp. Hệ thống hàng rào, cổng thoát trâu, lối thoát hiểm cũng được gia cố, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức dự kiến trao giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, giải Nhì 70 triệu đồng, hai giải Ba mỗi giải 30 triệu đồng. Ngoài ra còn có nhiều giải phụ dành cho các trâu tham dự lễ hội.

Với những đổi mới trong công tác tổ chức cùng việc giữ gìn các giá trị truyền thống, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn văn hóa-du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Hải Phòng./.