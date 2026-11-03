Nhiều địa phương vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội, 4 thành phố khó về đích

25 địa phương có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao trong năm 2026. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại Nghị quyết số 303/NQ-CP, nhiều địa phương có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2026.

Một số tỉnh, thành phố đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu từng năm, giữ nguyên tổng chỉ tiêu của cả giai đoạn 2026 - 2030.

25 địa phương có khả năng đạt, vượt chỉ tiêu

Qua tổng hợp báo cáo của Bộ Xây dựng, trong số 34 tỉnh, thành phố, có 25 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026.

Nhóm này được giao tổng cộng 63.371 căn, đến nay đã hoàn thành 48.422 căn, tương đương 76,4% kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm 2026, số căn hoàn thành đạt 69.250 căn, bằng 109,3% chỉ tiêu được giao.

Trong đó, Hải Phòng được giao 4.764 căn, gồm 3.764 căn nhà ở xã hội và 1.000 căn nhà ở cho thuê. Thành phố đã hoàn thành 4.076 căn, dự kiến đến cuối năm đạt 5.036 căn, tương đương 106% chỉ tiêu.

Tại Đồng Nai, địa phương được giao chỉ tiêu 2.000 căn nhà ở xã hội, đến nay đã hoàn thành 1.719 căn. Dự kiến cuối năm, số căn hoàn thành tăng lên 3.264 căn, đạt 163% kế hoạch.

Phú Thọ được giao 2.854 căn, gồm 2.354 căn nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở cho thuê. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 3.085 căn, trong đó có 2.407 căn nhà ở xã hội và 678 căn nhà ở cho thuê, đạt 108% tổng chỉ tiêu được giao.

Tương tự, Nghệ An đã hoàn thành 2.750 căn, gồm 1.958 căn nhà ở xã hội và 792 căn nhà ở cho thuê, vượt chỉ tiêu 2.000 căn được giao, tương đương 138% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, có 5 địa phương không được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026, gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Trên phạm vi cả nước, đến nay đã hoàn thành 55.665 căn nhà ở xã hội, đạt 57,2% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến đến cuối năm 2026, cả nước có thể hoàn thành 82.470 căn trên tổng chỉ tiêu 97.271 căn được giao, tương đương 85%.

Ở chiều ngược lại, 4 địa phương khó có khả năng hoàn thành kế hoạch là Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và Huế. Tổng chỉ tiêu được giao cho nhóm này là 33.900 căn, nhưng đến nay mới hoàn thành 7.243 căn, đạt 21,4%.

Dự kiến đến cuối năm 2026, 4 địa phương trên hoàn thành 13.220 căn, tương đương 39% chỉ tiêu được giao. Trong đó, TP HCM, Cần Thơ và Huế đã đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu từng năm. Hà Nội không đề xuất điều chỉnh nhưng được đánh giá khó hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Tổng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 là 899.857 căn. Ảnh: VGP

Ba địa phương đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu từng năm

Tại Cần Thơ, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 3.000 căn trong năm 2026, gồm 2.820 căn nhà ở xã hội và 180 căn nhà ở cho thuê. Hiện địa phương đang triển khai 8 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 7.587 căn, dự kiến đến cuối năm hoàn thành 724 căn, đạt 24% chỉ tiêu.

UBND TP Cần Thơ đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu năm 2026 từ 3.000 căn xuống 724 căn; năm 2027 từ 2.800 căn xuống 788 căn. Chỉ tiêu các năm 2028, 2029 và 2030 được đề xuất tăng lần lượt từ 2.250 căn lên 3.450 căn, từ 2.500 căn lên 3.800 căn và từ 2.700 căn lên 4.488 căn.

Việc điều chỉnh xuất phát từ thời gian chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng kéo dài; nhu cầu nhà ở thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính và quỹ đất tại các khu vực có nhu cầu lớn còn hạn chế. Ngoài ra, công tác rà soát quy hoạch và chuẩn bị nguồn cung nhà ở cho thuê cần thêm thời gian.

Tại TP HCM, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026 là 9.000 căn, gồm 7.000 căn nhà ở xã hội và 2.000 căn nhà ở cho thuê.

Thành phố đã khởi công 26 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 23.512 căn. Dự kiến đến cuối năm 2026, địa phương hoàn thành 4.562 căn, tương đương 51% kế hoạch.

TP HCM đề nghị giảm chỉ tiêu năm 2026 từ 9.000 căn xuống 4.562 căn, gồm 4.062 căn nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở cho thuê. Chỉ tiêu năm 2027 được đề xuất giảm từ 57.657 căn xuống 12.075 căn.

Đối với giai đoạn tiếp theo, thành phố đề nghị tăng chỉ tiêu năm 2028 từ 38.200 căn lên 42.620 căn; năm 2029 từ 38.200 căn lên 54.000 căn và năm 2030 từ 38.200 căn lên 68.000 căn.

Theo TP HCM, lãi suất tăng gây khó khăn cho việc vay vốn và giải ngân của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở xã hội cao trung bình 20 - 30 tầng thường cần 2 - 3 năm thi công.

Nhiều dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2026 cần thêm khoảng 6 tháng để hoàn thiện thủ tục trước khi khởi công. Phần lớn dự án khởi công trong quý 2 và quý 3/2026 hiện mới thi công cọc, móng và tầng hầm, chưa thể hoàn thành trong năm nay.

Tại Huế, địa phương được giao chỉ tiêu 3.200 căn trong năm 2026, gồm 3.132 căn nhà ở xã hội và 68 căn nhà ở cho thuê. Dự kiến đến cuối năm, thành phố hoàn thành 2.436 căn, đạt 76% kế hoạch.

Thành phố đề nghị giảm chỉ tiêu năm 2026 xuống 2.436 căn, gồm 2.368 căn nhà ở xã hội và 68 căn nhà ở cho thuê. Đồng thời, tăng chỉ tiêu năm 2027 từ 2.300 căn lên 3.064 căn, giữ nguyên kế hoạch các năm 2028 - 2030.

Lý do điều chỉnh đến từ việc biến động giá vật liệu xây dựng, thị trường bất động sản thanh khoản thấp, hạn chế trong huy động vốn, gián đoạn nguồn tín dụng ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội và hạ tầng giao thông kết nối một số dự án chưa hoàn thiện.

Trên cơ sở kết quả triển khai và những khó khăn được các địa phương báo cáo, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu của TP HCM, Cần Thơ và Huế.

Việc điều chỉnh chỉ tiêu từng năm không làm thay đổi tổng mục tiêu phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ.

Trần Trọng