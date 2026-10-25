Nhiều địa phương, trường học ra quân hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Công an xã Tuy Đức tham gia vệ sinh môi trường hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Tại xã Tuy Đức, đông đảo người dân tham gia quét dọn, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh tại các khu dân cư. Hoạt động gắn với phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn viên thanh niên xã Đắk Song cắt tỉa lại cây xanh dọc tuyến đường ĐT 862

Trước đó, người dân địa phương đã chung tay xây dựng tuyến đường cờ, lắp đặt camera an ninh và duy trì vệ sinh môi trường, phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản trong cộng đồng.

Lực lượng Dân quân thường trực xã Đắk Song dọn dẹp, vệ sinh tuyến đường trồng hoa

Tại xã Đắk Song, đoàn viên, thanh niên tổ chức ra quân vệ sinh tuyến đường hoa, phát quang cỏ dại, thu gom rác thải và chăm sóc cây xanh. Hoạt động góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Học sinh Trường THPT Đơn Dương tham gia vệ sinh môi trường, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2026

Cùng ngày, tại xã Đơn Dương, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân đồng loạt ra quân chỉnh trang cảnh quan.

Thầy và trò Trường TH và THCS Đạ Ròn, Trường THPT Đơn Dương tích cực tham gia vệ sinh khuôn viên trường, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh và làm sạch các tuyến đường.

Các hoạt động không chỉ tạo cảnh quan khang trang chào đón Festival Hoa Đà Lạt 2026 mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích người dân duy trì nếp sống xanh, sạch, đẹp trong cộng đồng.