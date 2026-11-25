Phối cảnh nhà ga metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tại phường Bình Dương.

Chiều 25/11, UBND phường Thuận Giao (TP.HCM) phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương đã tổ chức họp dân, công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án tuyến đường sắt đô thị số 1, đoạn qua phường Thuận Giao.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên qua phường Thuận Giao dài khoảng 3,9 km, bố trí 2 nhà ga trên cao là S8 và S9.

Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 25,3 ha, ảnh hưởng khoảng 263 trường hợp, trong đó 201 trường hợp dự kiến thu hồi một phần; 62 trường hợp dự kiến thu hồi toàn bộ.

Ông Đàm Văn Ngôn, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao thông tin tại buổi họp dân.

Tại hội nghị, người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1. Người dân kỳ vọng công trình sẽ giúp việc đi lại thuận tiện hơn và tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM.

Người dân mong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được công khai, giải quyết thỏa đáng theo từng trường hợp, để các hộ bị ảnh hưởng có thể chủ động sắp xếp chỗ ở và ổn định cuộc sống.

Trước đó, nhiều địa phương khác như UBND phường Phú Lợi, UBND phường Bình Dương, UBND phường An Phú… cũng đã phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ dự án.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tổng chiều dài hơn 32,4km; dự kiến xây dựng 19 nhà ga trên cao, 1 depot Phú Chánh và 1 bãi đỗ tàu.

Tuyến metro này đi qua 7 phường của TP.HCM gồm: Bình Dương, Phú Lợi, An Phú, Thuận Giao, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa. Đây là một trong các tuyến metro được ưu tiên đầu tư, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Người dân phường Thuận Giao nêu ý kiến tại buổi họp.

UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi đất thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, tuyến metro số 1 Bình Dương - Suối Tiên hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngày 25/11/2026. Hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/1/2027.