Tại xã Hạnh Phúc

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại những thành tựu ngành giáo dục xã Hạnh Phúc đạt được cũng như đóng góp của đội ngũ nhà giáo qua thời kỳ.

Cùng với sự phát triển chung của địa phương, giáo dục và đào tạo xã Hạnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực: quy mô trường, lớp từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tế; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nền nếp dạy và học ngày càng ổn định...

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy tặng hoa chúc mừng các nhà trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Hạnh Phúc mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhân dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hạnh Phúc đã tặng hoa và quà chúc mừng các đơn vị trường học trực thuộc UBND xã và các trường đóng trên địa bàn.

Tại xã Bảo Yên

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Năm học vừa qua là năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời thực hiện sắp xếp mạng lưới trường, lớp, song sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã Bảo Yên vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn xã có 4 trường do xã quản lý (4 trường chính, 11 phân hiệu) và 3 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Công tác huy động học sinh đến trường đạt kết quả cao, trong đó tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, trẻ từ 6 - 14 tuổi đến trường đạt 99,9%.

Trao Cờ thi đua cho các tập thể.

Năm học 2025 - 2026, toàn xã đạt 11 giải cấp quốc gia và hơn 320 giải cấp tỉnh. Riêng các trường do xã quản lý, có 669 lượt học sinh đạt giải các cấp, trong đó 5 giải quốc gia và 253 giải cấp tỉnh.

Trong năm, có 7 nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 trường được nhận Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trao giấy khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Bảo Yên đề nghị các cấp, các ngành và các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần “học Bác bằng việc làm, đo bằng kết quả”; phát huy vai trò nêu gương của mỗi thầy, cô giáo về đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo; không ngừng đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 1 cá nhân; UBND xã Bảo Yên trao Giấy khen cho 57 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục và đào tạo.

Tại xã Mậu A

Lãnh đạo xã Mậu A tặng hoa chúc mừng các nhà trường.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại những thành tựu ngành giáo dục xã Mậu A đạt được trong thời gian qua.

Năm học vừa qua, bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục xã đã chủ động tinh gọn mạng lưới trường lớp từ 13 cơ sở xuống còn 6 trường công lập.

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục vươn lên mạnh mẽ; duy trì vững chắc phổ cập mầm non, tiểu học, THCS và xóa mù chữ; là 1 trong 17 xã của tỉnh nằm trong kế hoạch đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 - 5 tuổi năm 2026.

Toàn xã có 8/9 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,8%, THCS đạt 99,7%.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Mậu A mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy để đào tạo những thế hệ học sinh phát triển toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Mậu A ngày càng phát triển văn minh, giàu bản sắc.

Khen thưởng 5 cô giáo đạt giải thưởng Viên phấn vàng.

Nhân dịp này, UBND xã đã công bố các quyết định và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026; trao tặng giải thưởng Viên phấn vàng cho 5 giáo viên tiêu biểu.

Tại xã Si Ma Cai

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Si Ma Cai đã chúc mừng, gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo đã và đang tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong công tác giảng dạy, chăm sóc và giáo dục học sinh, đặc biệt là tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn như Si Ma Cai.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng các nhà trường.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và khơi dậy khát vọng học tập, vươn lên trong mỗi học sinh.

Đặc biệt, mỗi thầy, cô giáo tiếp tục là tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo; mỗi nhà trường thực sự là môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và tạo điều kiện phát triển toàn diện.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại buổi gặp mặt đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tổng kết năm học 2025 - 2026; công bố quyết định và trao chứng nhận cho 151 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2025 - 2026.

Tại xã Mỏ Vàng

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng 179 cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã cùng ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tôn vinh đạo lý “Tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc.

Lãnh đạo xã Mỏ Vàng tặng hoa chúc mừng các nhà trường.

Phát huy truyền thống vẻ vang, sự nghiệp giáo dục của xã đã đạt nhiều kết quả toàn diện: năm học 2025 - 2026, toàn xã duy trì 6 đơn vị trường học với 77 nhóm, lớp và 2.685 học sinh; 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp; trên 99% học sinh hoàn thành chương trình các lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học và 100% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2 tiếp tục được duy trì vững chắc.

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Mỏ Vàng biểu dương, ghi nhận những cống hiến bền bỉ của các thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp “trồng người” tại địa phương. Đồng thời đề nghị ngành giáo dục xã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy; chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, chăm lo giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh.

Tại xã Púng Luông

Biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt kỷ niệm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp phát triển đất nước. Đồng thời, thông tin về những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Púng Luông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn (từ 9 trường xuống còn 5 trường).

Khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo xã Púng Luông mong muốn thời gian tới, đội ngũ nhà giáo tiếp tục phát huy tinh thần yêu nghề, mến trẻ, nêu cao trách nhiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh; chủ động đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc, từng bước gắn giáo dục với phát triển du lịch địa phương; chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trong trường học; không ngừng củng cố niềm tin của phụ huynh đối với nhà trường.

Tại xã Trấn Yên

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại những thành tựu ngành giáo dục xã Hạnh Phúc đạt được cũng như đóng góp của đội ngũ nhà giáo qua thời kỳ.

Hiện nay, trên địa bàn xã Trấn Yên có 10 trường học, gần 7.000 học sinh; 100% cơ sở giáo dục sử dụng cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, sổ điểm điện tử; 100% trường đạt mức độ 3 về chuyển đổi số, xây dựng trên 4.100 học liệu số; 75% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trường triển khai mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo xã Trấn Yên đã trao Cờ cho Trường Tiểu học số 1 Trấn Yên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Trấn Yên biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trước yêu cầu đổi mới về giáo dục và xã Trấn Yên đang thực hiện thí điểm mô hình "Xã xã hội chủ nghĩa", lãnh đạo xã mong muốn các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường chuẩn quốc gia và môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Chính quyền xã cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để giáo dục phát triển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo xã Trấn Yên đã trao Bằng khen cho Trường THCS số 1, số 3 Trấn Yên.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thúc Mạnh - Chủ tịch UBND xã đã trao Cờ và Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục.