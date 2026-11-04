Nhiều địa phương ở Lâm Đồng bàn giao 100% mặt bằng dự án cao tốc

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. (Ảnh: Hoàng Sa)

Nhiều địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng

Ngày 30/10, UBND xã Di Linh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ dân trong phạm vi dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Tổng diện tích đất thu hồi hơn 6.300 m², thuộc địa bàn các xã Liên Đầm và Tân Châu cũ, nay thuộc xã Di Linh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Chủ tịch UBND xã Di Linh Trần Nhật Thi cho biết, việc cưỡng chế được thực hiện trên cơ sở các quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế và phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại thời điểm thực hiện, cả 4 hộ dân đều không có mặt. Ban cưỡng chế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã triển khai đầy đủ trình tự, thủ tục và lập hồ sơ theo quy định.

Xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cưỡng chế 4 trường hợp, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương trong tháng 10/2026. (Ảnh: Anh Khoa)

Theo ông Trần Nhật Thi, Di Linh là địa bàn có tuyến cao tốc đi qua dài nhất với hơn 12,6 km. Công tác thu hồi đất phục vụ dự án liên quan đến 495 hộ dân. Sau đợt cưỡng chế cuối tháng 10/2026, xã Di Linh đã bàn giao toàn bộ diện tích thuộc phạm vi dự án cho chủ đầu tư.

Cùng với Di Linh, xã Hòa Ninh và xã Bảo Thuận cũng đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án. Đây là những địa phương có khối lượng đất thu hồi đáng kể, liên quan đến đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và đất công.

Lãnh đạo UBND xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế khu vực dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đoạn qua địa bàn

Tại Hòa Ninh, tổng diện tích bàn giao là 31,1 ha. Trong đó, đất của hộ gia đình, cá nhân chiếm phần lớn. Theo lãnh đạo UBND xã, đến ngày 30/10, toàn bộ 118 hộ dân thuộc diện được phê duyệt phương án đã ký biên bản bàn giao mặt bằng. Kết quả này ghi nhận sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Tại Bảo Thuận, diện tích bàn giao đạt hơn 70,6 ha, bao gồm đất của 309 hộ gia đình, cá nhân, 2 tổ chức. Theo lãnh đạo UBND xã Bảo Thuận, đến ngày 29/10, xã đã vận động chi trả tiền bồi thường cho 311/311 trường hợp, hoàn thành kế hoạch được giao.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73,6 km, có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 621 ha. Đến ngày 2/11, các đơn vị đã bàn giao gần 590 ha, đạt gần 95% tổng diện tích thu hồi.

Tập trung xử lý những diện tích còn vướng

Dù tỷ lệ bàn giao mặt bằng toàn dự án đạt gần 95%, một số địa phương vẫn còn diện tích chưa hoàn thành. Những vướng mắc chủ yếu liên quan đến đơn giá bồi thường, nguồn gốc đất, chính sách hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đoạn qua xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thi công

Tại xã Gia Hiệp, diện tích đã bàn giao đạt 65,28 ha, khoảng 77,8% tổng diện tích thu hồi. Phần còn lại là 18,64 ha, bao gồm cả diện tích nút giao Gia Hiệp. Địa phương còn 25 hộ chưa phối hợp kiểm đếm do kiến nghị về giá đất và hành lang lộ giới cao tốc. UBND xã đã ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc nhưng các hộ vẫn chưa chấp hành.

Tại xã Bảo Lâm 2, tỷ lệ bàn giao đạt trên 89%, còn 23 hộ với 2,81 ha chưa bàn giao. Trong đó, 18 hộ sử dụng đất có nguồn gốc từ Nông trường Tỉnh ủy, đề nghị được bồi thường về đất. Nội dung này đang được địa phương xem xét, giải quyết.

Một số địa bàn đạt tỷ lệ bàn giao cao cũng còn những trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường. Tại Ninh Gia còn 4 hộ chưa bàn giao do kiến nghị về vị trí đất, chênh lệch giá bồi thường và tranh chấp ranh giới. Tân Hội còn 5 hộ chưa bàn giao do chưa đồng thuận về giá bồi thường.

10 xã, phường của Lâm Đồng đã bàn giao gần 95% mặt bằng cho cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. (Ảnh: Hoàng Sa)

Tại Hiệp Thạnh, các kiến nghị chủ yếu liên quan đến tái định cư và phạm vi bồi thường đất thuộc hành lang cao tốc, Quốc lộ 27. Địa phương đang tập trung giải quyết kiến nghị và thực hiện thủ tục theo quy định.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết, hiện mặt bằng chính của dự án gần như đã được bàn giao 100%, các vị trí ưu tiên cũng đã hoàn thành. Tuy nhiên, một số vị trí đã được bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chưa triển khai thi công. UBND tỉnh đã có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu khẩn trương khắc phục, bảo đảm tiến độ dự án.

Lâm Đồng đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. (Ảnh: Hoàng Sa)

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Đối với những diện tích đã được bàn giao, chủ đầu tư và các nhà thầu cần khẩn trương tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ dự án. Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về phần việc được giao, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.