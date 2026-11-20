Không gian tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều địa phương trên cả nước triển khai chính sách miễn phí vé tham quan tại các di tích, bảo tàng và vườn quốc gia. Chính sách này được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho các điểm đến, khuyến khích người dân và du khách khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước.

THANH HOÁ MIỄN PHÍ VÉ TẠI HAI DI TÍCH NỔI TIẾNG

Tại Thanh Hóa, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh thông báo miễn phí 100% vé tham quan tại hai di tích tiêu biểu là Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong hai ngày 23 và 24/11/2026. Chính sách áp dụng đối với tất cả du khách trong nước và quốc tế.

Đây là hai điểm đến có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, gắn với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2011, nổi bật với kiến trúc thành đá độc đáo, được xây dựng vào cuối thế kỷ XIV. Trong khi đó, Lam Kinh là vùng đất gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và lịch sử triều Hậu Lê.

Thành Nhà Hồ rộng 155,5ha, bao gồm Thành nội (rộng 142,2ha), La thành (9,0ha) và Đàn tế Nam Giao (4,3ha), nằm trong vùng đệm với diện tích 5.078,5ha

Việc miễn vé trong hai ngày được kỳ vọng thu hút thêm du khách đến với các di tích, đồng thời tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử đặc sắc của xứ Thanh.

HUẾ MIỄN VÉ THAM QUAN DI SẢN CỐ ĐÔ

Tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo miễn phí vé tham quan dành cho công dân Việt Nam tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong ngày 23/11. Thời gian áp dụng từ 7h đến 17h ngày 23/11/2026.

Đáng chú ý, di tích Hải Vân Quan được miễn phí tham quan trong cả hai ngày 23 và 24/11.

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới vào năm 1993

Đây là cơ hội để người dân và du khách khám phá hệ thống di sản kiến trúc cung đình triều Nguyễn, từ Đại Nội, các lăng vua Nguyễn đến những công trình lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất cố đô.

Không chỉ miễn vé, Huế còn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, với cao điểm từ ngày 18 đến 24/11. Các chương trình tập trung giới thiệu những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế, kết hợp ứng dụng công nghệ số nhằm đổi mới cách tiếp cận di sản.

NHIỀU BẢO TÀNG TẠI HÀ NỘI MIỄN PHÍ THAM QUAN NGÀY 24/11

Tại Hà Nội, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí nhiều bảo tàng trong ngày 24/11.

Các điểm đến gồm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Kiến trúc tòa nhà Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bắt nguồn từ khái niệm “Trời, Đất, Biển“

Mỗi bảo tàng mang đến một không gian khám phá riêng, từ lịch sử dựng nước và giữ nước, đời sống văn hóa các dân tộc, mỹ thuật truyền thống đến vai trò của phụ nữ trong lịch sử dân tộc.

Đặc biệt, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là điểm đến thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng nhờ hệ thống trưng bày hiện đại, nhiều hiện vật có giá trị và cách kể chuyện lịch sử trực quan.

Bên cạnh chính sách miễn vé tại các bảo tàng, Hà Nội còn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận.

Các hoạt động dự kiến gồm diễu hành di sản, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu làng nghề, phố nghề, triển lãm văn hóa và trải nghiệm sáng tạo.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với khoảng 50.000 khán giả, trong đó có 38.000 vé miễn phí dành tặng người dân.

TP.HCM MIỄN VÉ THAM QUAN DINH ĐỘC LẬP

Tại TP.HCM, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập là một trong những địa điểm được miễn phí tham quan ngày 24/11 theo quy định của Bộ Tài chính.

Dinh Độc Lập là công trình kiến trúc gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử hiện đại Việt Nam.

Dinh Độc Lập, với vị trí trung tâm giữa lòng thành phố mang tên Bác, đã trở thành dấu mốc thiêng liêng gắn liền với hành trình đấu tranh và kiến tạo của dân tộc

Thông qua hệ thống phòng khánh tiết, phòng làm việc, hầm chỉ huy và các hiện vật được lưu giữ, du khách có thể tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.

Bên cạnh đó, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế với chủ đề “TP.HCM - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” diễn ra từ ngày 19 đến 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám, Đường sách Nguyễn Văn Bình, đường Đồng Khởi và một số không gian khác.

Thành phố cũng tổ chức các chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping, giới thiệu lịch sử và văn hóa thông qua công nghệ ánh sáng hiện đại.

KHÁNH HÒA MIỄN PHÍ VÉ HAI ĐIỂM THAM QUAN

Tại Khánh Hòa, chính sách miễn phí tham quan ngày 24/11 áp dụng tại Bảo tàng Hải Dương học và Bảo tàng Yersin.

Đây là hai địa điểm có giá trị đặc biệt trong việc giới thiệu lịch sử nghiên cứu khoa học, khám phá đại dương và những đóng góp của nhà khoa học Alexandre Yersin tại Việt Nam.

Năm 1991, bảo tàng Alexandre Yersin đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa

Bảo tàng Hải Dương học tại Nha Trang sở hữu hệ thống mẫu vật phong phú về sinh vật biển, giúp khách tham quan tìm hiểu sự đa dạng của hệ sinh thái đại dương.

Trong khi đó, không gian trưng bày về Yersin gắn với cuộc đời, sự nghiệp nghiên cứu khoa học và những đóng góp của ông đối với y học, nông nghiệp tại Việt Nam.

Việc miễn phí vé được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa, khoa học tại Khánh Hòa, bên cạnh những sản phẩm du lịch biển đảo vốn là thế mạnh của địa phương.

THÁI NGUYÊN MIỄN VÉ KHÁM PHÁ VĂN HÓA DÂN TỘC

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên nằm trong danh sách các địa điểm được miễn phí tham quan ngày 24/11.

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại trung tâm thành phố Thái Nguyên

Đây là một trong những thiết chế văn hóa tiêu biểu, có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và giới thiệu những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Hệ thống trưng bày giúp du khách tìm hiểu về phong tục, tập quán, trang phục, kiến trúc nhà ở, nghề thủ công truyền thống và đời sống tinh thần của các cộng đồng dân tộc.

Chính sách miễn vé tạo điều kiện để học sinh, sinh viên và người dân tiếp cận gần hơn với kho tàng văn hóa đa dạng của đất nước.

MIỄN VÉ THAM QUAN CÁC VƯỜN QUỐC GIA

Không chỉ các bảo tàng và di tích lịch sử, chính sách miễn phí tham quan ngày 24/11 còn được áp dụng tại bốn vườn quốc gia, gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Tại thành phố Huế, Vườn quốc gia Bạch Mã là điểm đến nổi bật với hệ sinh thái rừng nhiệt đới phong phú, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và đa dạng sinh học cao. Đây cũng là địa điểm phù hợp với các hoạt động du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên.

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40km về phía Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã nép mình bên dãy Trường Sơn hùng vĩ, trông như một con ngựa bạch duỗi chân hướng ra biển cả mênh mông

Ngoài ra, tại Ninh Bình, Vườn quốc gia Cúc Phương là khu rừng đặc dụng lâu đời của Việt Nam, nổi tiếng với hệ động thực vật đa dạng, những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi và các chương trình bảo tồn động vật hoang dã.

Đối với Vườn quốc gia Tam Đảo (Phú Thọ), du khách có cơ hội khám phá hệ sinh thái rừng núi đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên và nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Trong khi đó, Vườn quốc gia Yok Đôn tại Đắk Lắk nổi bật với hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên rộng lớn và các hoạt động tìm hiểu đa dạng sinh học.

Việc nhiều địa phương đồng loạt triển khai chương trình miễn phí vé tham quan dịp 23-24/11 không chỉ thể hiện nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng mà còn là giải pháp thiết thực nhằm kích cầu du lịch văn hóa.