Nhiều địa phương kiến nghị tăng tiền hỗ trợ giáo viên mầm non nghỉ việc trước năm 1995

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình của các bộ, ngành và địa phương đối với dự thảo Nghị quyết về chế độ trợ cấp cho giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ.

Một trong những nội dung được quan tâm là mức trợ cấp một lần dành cho những giáo viên đã cống hiến trong giai đoạn trước ngày 1/1/1995 nhưng chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi. Nhiều địa phương cho rằng mức hỗ trợ dự kiến 6,5 triệu đồng chưa tương xứng với thời gian công tác và điều kiện kinh tế hiện nay.

Đề xuất nâng mức trợ cấp lên tối thiểu 8 triệu đồng

Theo dự thảo Nghị quyết, đối tượng được hưởng trợ cấp là giáo viên mầm non đã công tác trong giai đoạn từ năm 1960 đến trước ngày 1/1/1995 nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định.

Đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh thời gian công tác, dự thảo đề xuất mức trợ cấp 6,5 triệu đồng cho người có thời gian công tác tại cơ sở giáo dục mầm non từ đủ 3 năm trở xuống.

Với người có thời gian công tác trên 3 năm, từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm đủ 12 tháng được cộng thêm 800.000 đồng. Trường hợp có tháng lẻ, cứ đủ một tháng (30 ngày) được cộng thêm 67.000 đồng; số ngày còn dư chưa đủ một tháng không được tính hưởng trợ cấp.

Góp ý về mức hỗ trợ này, Sở GD&ĐT Lào Cai và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho rằng khoản trợ cấp 6,5 triệu đồng cho 3 năm công tác đầu tiên còn thấp so với chỉ số giá tiêu dùng hiện nay và quá trình cống hiến của giáo viên trong giai đoạn trước.

Sở GD&ĐT Lào Cai đề xuất nâng mức trợ cấp cho 3 năm đầu lên tương đương ít nhất 3 lần mức lương cơ sở. Trong khi đó, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh kiến nghị xem xét tăng khoản cộng thêm hằng năm, chẳng hạn từ 800.000 đồng lên 1 triệu đồng.

Đáng chú ý, với những trường hợp có giấy tờ xác nhận đã công tác nhưng không xác định được cụ thể thời gian, hoặc không còn giấy tờ chứng minh quá trình công tác tại cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo quy định mức trợ cấp một lần là 6,5 triệu đồng.

Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho rằng phần lớn giáo viên thuộc nhóm này hiện đã cao tuổi, nhiều người trên 70-80 tuổi, thậm chí đã qua đời. Việc thất lạc hồ sơ, giấy tờ sau nhiều thập kỷ, cùng những thay đổi về cơ cấu quản lý, là thực tế khó tránh khỏi.

Theo cơ quan này, mức trợ cấp 6,5 triệu đồng chưa tương xứng với quá trình cống hiến của các nhà giáo cũng như điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Do đó, Quảng Ninh đề xuất nâng mức trợ cấp một lần cố định đối với nhóm không xác định được thời gian công tác hoặc không có giấy tờ chứng minh lên tối thiểu 8 triệu đồng.

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết mức trợ cấp trong dự thảo đang được tính toán nhằm bảo đảm hệ số tương đồng với mức lương cơ sở của một số đối tượng người có công.

Làm rõ quyền lợi với giáo viên đã hưởng lương hưu

Bên cạnh mức hỗ trợ, việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng cũng được các địa phương đề nghị làm rõ.

UBND tỉnh Quảng Trị kiến nghị hướng dẫn cụ thể cách xác định trường hợp giáo viên đang hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác trong ngành học mầm non trước ngày 1/1/1995 chưa được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo địa phương này, trên thực tế, nhiều giáo viên mầm non từng công tác trong thời gian dài nhưng chưa được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi nghỉ việc, họ không có đủ thời gian đóng bảo hiểm để hưởng lương hưu, dẫn đến thiệt thòi về chế độ.

Đây cũng là nhóm dễ bị nhầm lẫn với những người đã được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm xã hội. Vì vậy, Quảng Trị đề nghị có căn cứ xác minh cụ thể để các cơ sở thuận lợi trong quá trình rà soát, tránh bỏ sót đối tượng.

Tiếp thu ý kiến này, Bộ GD&ĐT cho biết đã bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 3 về việc xác định mức trợ cấp đối với giáo viên mầm non đã hưởng lương hưu nhưng thời gian công tác trong ngành trước ngày 1/1/1995 chưa được tính vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các đề xuất tăng mức trợ cấp hiện là ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết. Mức hưởng chính thức sẽ được xác định theo quy định được cấp có thẩm quyền ban hành.