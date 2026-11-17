TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền ăn bán trú từ học kỳ II năm học 2026-2027

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục và phát triển giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến hết ngày 22/11/2026.

Theo dự thảo, chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa bán trú được đề xuất áp dụng tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi điều chỉnh. Đối tượng ưu tiên trong phương án cơ bản gồm người học có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân và người học tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo.

Theo phương án tính toán, giá suất ăn dự kiến là 35.000 đồng/ngày, với 180 ngày ăn trong năm học. Như vậy, kinh phí tính theo định mức này tương đương tối đa 6,3 triệu đồng/người học/năm nếu tính đủ 180 ngày.

Dự thảo đưa ra ba mức hỗ trợ. Ở mức cơ bản, thành phố ưu tiên các nhóm đối tượng nêu trên, ước tính khoảng 5% số người học đăng ký ăn bán trú. Ở mức nâng cao, ngân sách hỗ trợ 50% giá suất ăn cho toàn bộ người học bán trú. Ở mức đầy đủ, thành phố hỗ trợ toàn bộ tiền ăn trưa bán trú.

Thời điểm triển khai được đề xuất từ học kỳ II năm học 2026-2027 hoặc năm học 2027-2028, tùy khả năng bố trí dự toán ngân sách.

Hà Nội áp dụng hai mức hỗ trợ cho học sinh tiểu học

Hà Nội đã triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026 theo Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND. Trong năm học này, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh tại 23 cơ sở giáo dục thuộc các địa bàn miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng; 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục còn lại.

Hà Nội là địa phương tiếp theo có chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

Từ năm học 2026-2027, thành phố áp dụng Nghị quyết 84/2026/NQ-HĐND với hai mức hỗ trợ, dành cho học sinh tiểu học tự nguyện tham gia dịch vụ bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trừ cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, mức 40.000 đồng/học sinh/ngày áp dụng đối với 6 nhóm: Học sinh cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Học sinh cư trú tại xã Minh Châu; Học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Học sinh là người khuyết tật; Học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; Học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh.

Đối với học sinh tiểu học không thuộc các nhóm trên, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày ăn thực tế, tối đa 9 tháng/năm học. Nghị quyết quy định mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/ngày. Vì vậy, nếu nhà trường và phụ huynh thống nhất mức ăn tối thiểu này, nhóm học sinh được hỗ trợ 28.000 đồng/ngày cần đóng thêm 12.000 đồng/ngày. Trường hợp lựa chọn mức ăn cao hơn, phụ huynh chi trả phần chênh lệch.

Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên có chính sách riêng

Tại Quảng Ninh, Nghị quyết 93/2025/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học thuộc các nhóm đối tượng đủ điều kiện.

Theo đó, trẻ em mầm non thuộc diện thụ hưởng được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng tiền ăn trưa. Học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày tại trường và đáp ứng điều kiện theo nghị quyết được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng.

Các nhóm đủ điều kiện bao gồm trẻ em, học sinh có nơi thường trú thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật và một số nhóm chính sách khác theo quy định.

Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, tối đa 9 tháng/năm học. Chính sách không áp dụng đối với học sinh đã được hưởng hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP hoặc chính sách ăn, ở tập trung theo quy định của tỉnh.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em và học sinh, Quảng Ninh còn bố trí kinh phí cho các cơ sở giáo dục thuộc diện áp dụng để phục vụ nấu ăn, quản lý học sinh và chi phí điện, nước.

Tại Đà Nẵng, Nghị quyết 99/2026/NQ-HĐND ngày 31/7/2026 quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh tại các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới đất liền trên địa bàn thành phố.

Theo đó, học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/tháng; học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số đã học tiếng Việt trước khi vào lớp 1 được hỗ trợ thêm một tháng tiền ăn.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp học sinh đồng thời thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ cùng loại theo văn bản khác thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất, không cộng dồn các mức hỗ trợ.

Tại Thái Nguyên, học sinh khuyết tật học bán trú tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thuộc tỉnh được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng tiền ăn trưa; học sinh khuyết tật học nội trú tại trung tâm được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng. Đây là chính sách theo Nghị quyết 74/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 và áp dụng từ năm học 2026-2027. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, tối đa 9 tháng/năm học.

Bên cạnh đó, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, trong chỉ tiêu được giao hằng năm, được hỗ trợ 468.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 15/2025/NQ-HĐND. Đối với học sinh đầu cấp và cuối cấp, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng thực học; các học sinh còn lại được hỗ trợ 9 tháng/năm.

Chính sách của Chính phủ hỗ trợ học sinh vùng khó khăn

Bên cạnh chính sách riêng của từng địa phương, Chính phủ đã ban hành các quy định hỗ trợ tiền ăn, gạo cho học sinh thuộc diện thụ hưởng tại vùng khó khăn và các trường phổ thông nội trú.

Theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/12/2025, học sinh tiểu học và THCS ăn trưa tại trường ở các xã biên giới đất liền được hỗ trợ 450.000 đồng/tháng tiền ăn và 8 kg gạo/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học.

Nghị định 188/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Cụ thể, học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 450.000 đồng/tháng tiền ăn và 8 kg gạo/tháng; học sinh nội trú được hỗ trợ 1,17 triệu đồng/tháng tiền ăn và 15 kg gạo/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học.

Ngoài ra, theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP, học sinh bán trú đủ điều kiện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng tiền ăn và 15 kg gạo/tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Đối tượng thụ hưởng phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về nơi học tập, nơi cư trú, khoảng cách từ nhà đến trường và hoàn cảnh theo quy định của nghị định.

Các chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú, nội trú thể hiện sự quan tâm của Trung ương và địa phương đối với điều kiện học tập, sinh hoạt và dinh dưỡng của trẻ em, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ, việc tổ chức bữa ăn tại trường cần bảo đảm đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và phù hợp với độ tuổi, nhu cầu phát triển của học sinh.