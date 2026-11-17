Hỗ trợ tiền ăn bán trú đang trở thành chính sách thiết thực được nhiều địa phương triển khai, góp phần giảm gánh nặng cho phụ huynh, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng và điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Đáng chú ý mới đây, tại dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục công lập, Tp.HCM dự kiến hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh từ học kỳ 2 năm học 2026-2027.

Trước mắt, thành phố ưu tiên một số nhóm người học và địa bàn, bao gồm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân; học sinh tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo. Theo phương án cơ bản, mức tối đa là 35.000 đồng một suất. Thời gian hỗ trợ là 180 ngày, tương đương 2/3 năm học.

Từ năm học 2027-2028, thành phố có thể hỗ trợ 50% hoặc toàn bộ tiền ăn cho tất cả học sinh đăng ký bán trú, tùy khả năng cân đối của ngân sách.

Trước Tp.HCM, Hà Nội đã hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026, mức hộ trợ ban đầu là 20.000-30.000 đồng/ngày, tùy khu vực.

Sang năm học 2026-2027, thành phố nâng mức hỗ trợ. Học sinh thuộc xã miền núi, xã khu vực bãi giữa sông Hồng, hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách... sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày. Đối với học sinh ở các địa bàn còn lại của thành phố, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Thời gian hỗ trợ theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học theo quy định, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Ảnh minh họa.

Tại Quảng Ninh, thành phố hỗ trợ 360.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em mầm non có hộ khẩu tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo, các đối tượng yếu thế và ưu tiên.

Tương tự với học sinh tiểu học ở những khu vực hoặc đối tượng nêu trên, các em được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng (không áp dụng cho đối tượng đã hưởng chính sách ăn trưa từ Trung ương hoặc chính sách ăn, ở tập trung khác).

Bên cạnh đó, thành phố cũng hỗ trợ học sinh, học viên thường trú ở trên địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoặc xã đảo. Nhóm này có khoảng cách từ nhà đến trường từ 4 km trở lên đối với cấp tiểu học, 7 km đối với cấp THCS và 10 km đối với cấp THPT; hoặc phải đi học qua địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn, không thể tự đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Các em được hỗ trợ 936.000 đồng/người/tháng khi ăn, ở tập trung; hoặc hỗ trợ 510.000-730.000 đồng/học sinh/tháng theo cấp học nếu tổ chức đưa đón hằng ngày.

Tại Thái Nguyên, học sinh tại các trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc tỉnh quản lý được hỗ trợ tiền ăn 468.000 đồng/tháng. Tỉnh cũng hỗ trợ 360.000 đồng/tháng tiền ăn trưa cho học sinh khuyết tật ăn bán trú tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Học sinh khuyết tật ở nội trú tại trung tâm được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng tiền ăn.

Học sinh các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới đất liền trên địa bàn Đà Nẵng cũng được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tiền ăn. Cụ thể, mỗi học sinh ở nội trú được hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng là 1.000.000 đồng. Mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ thêm tiền ăn mỗi tháng là 400.000 đồng. Thời gian hưởng không quá 9 tháng/năm học.

Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hỗ trợ thêm 1 tháng tiền ăn.

Dù mức hỗ trợ khác nhau, các chính sách đều hướng tới mục tiêu chung: sẻ chia với phụ huynh, chăm lo tốt hơn cho học sinh, để mỗi ngày đến trường của các em thêm đủ đầy và ý nghĩa.

Chính phủ hỗ trợ tiền ăn và gạo cho học sinh ở xã biên giới

Theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/12/2025, học sinh tiểu học và THCS học tại các xã biên giới đất liền, có ăn trưa tại cơ sở giáo dục, được hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn và 8 kg gạo mỗi tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Nếu đồng thời thuộc diện hưởng nhiều chính sách cùng loại, học sinh hưởng mức cao nhất.

Chính phủ cũng ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo nghị định này, học sinh bán trú buổi trưa thuộc diện áp dụng được hỗ trợ 450.000 đồng/tháng tiền ăn bán trú, tối đa 9 tháng/năm học.

Với học sinh, học viên bán trú đủ điều kiện theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP về chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, khoản 2 điều 6 quy định mức hỗ trợ 936.000 đồng tiền ăn và 15 kg gạo mỗi tháng, tối đa 9 tháng/năm học. Đây là mức hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng bán trú theo nghị định, có điều kiện thụ hưởng riêng.