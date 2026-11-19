Theo bản tổng hợp, có 27/34 Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố gửi ý kiến góp ý dự thảo, trong đó 12/27 đơn vị nhất trí hoàn toàn. Các ý kiến tập trung vào phân định trách nhiệm, giám sát và tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức bữa ăn học đường.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức bữa ăn bán trú

Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề nghị làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của UBND cấp xã, cơ quan quản lý giáo dục và người đứng đầu cơ sở giáo dục trong lựa chọn đơn vị cung cấp, tổ chức bữa ăn, giám sát chất lượng và xử lý sự cố. Địa phương cũng kiến nghị quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong giám sát bữa ăn.

Sở GD&ĐT Điện Biên đề xuất bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tiếp nhận, xử lý, phản hồi các phản ánh về chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm. Theo bản tổng hợp, cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh dự thảo theo hướng bổ sung cơ chế phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.

Địa phương đề xuất làm rõ trách nhiệm giám sát bữa ăn bán trú (Ảnh: VH)

Với trường có nhiều điểm trường, Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị hướng dẫn cụ thể việc bố trí nhân lực kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và xử lý ban đầu sự cố an toàn thực phẩm tại điểm trường lẻ. Địa phương cũng kiến nghị làm rõ nơi lưu mẫu, trang thiết bị, kinh phí và thời gian từ khi chế biến đến khi phục vụ học sinh.

Cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn tại cả phân hiệu, điểm trường; các yêu cầu về thiết bị và thời gian giao thức ăn thực hiện theo quy định về an toàn thực phẩm và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên từ lựa chọn, ký hợp đồng đến cung cấp, giao nhận và giám sát bữa ăn; đồng thời hướng dẫn cụ thể việc kiểm thực, lưu mẫu và quản lý hồ sơ. Địa phương cũng kiến nghị quy định trách nhiệm của đơn vị cung cấp đối với vi phạm phát sinh từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kể cả khi được phát hiện sau bàn giao.

Các đề xuất gồm làm rõ trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm hợp đồng và chấm dứt hợp đồng khi cần thiết. Bản tổng hợp cho biết cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan.

Kiến nghị phù hợp điều kiện từng địa phương

Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị việc tổ chức bữa ăn tại trường có nhiều điểm lẻ, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, cần phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, giao thông và nguồn cung thực phẩm, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo đã dẫn chiếu quy định pháp luật về đấu thầu đối với cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các yêu cầu về an toàn thực phẩm vẫn phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Kiến nghị quy định phù hợp điều kiện thực tế tại các trường học (Ảnh: CTV)

Sở GD&ĐT Khánh Hòa đề nghị làm rõ điều kiện nhân sự, tập huấn và kinh phí tổ chức bữa ăn, nhất là tại trường có nhiều điểm trường; đồng thời phân định các khoản chi cho thực phẩm, chế biến, phục vụ và quản lý bán trú để bảo đảm công khai, tránh tính trùng chi phí. Địa phương cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp đối với vi phạm phát sinh trước thời điểm bàn giao suất ăn.

Theo bản tổng hợp, cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh các nội dung liên quan, trong đó bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ sở cung cấp suất ăn.

Về lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, Sở GD&ĐT TP. HCM đề nghị xác định rõ chủ thể có thẩm quyền lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng tại trường công lập, phù hợp với phân cấp, ủy quyền của UBND cấp tỉnh. Cơ quan soạn thảo cho biết đã tiếp thu, điều chỉnh dự thảo.

Đối với dịch vụ căng tin, Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề nghị làm rõ phạm vi của hoạt động “cung cấp hàng hóa và các sản phẩm khác” để các cơ sở giáo dục thuận lợi khi thực hiện. Cơ quan soạn thảo cho biết đã tiếp thu, làm rõ khái niệm dịch vụ căng tin.

Các ý kiến góp ý tập trung vào việc phân định trách nhiệm, tăng cường giám sát và bảo đảm quy định phù hợp với điều kiện tổ chức bữa ăn tại từng cơ sở giáo dục. Dự thảo Thông tư đang được hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến của các đơn vị.