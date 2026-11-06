Nhiều địa phương giảm thi tuyển, tăng xét học bạ vào lớp 10

Nhiều địa phương chuyển sang xét học bạ

Thay vì tổ chức thi tuyển đại trà, nhiều địa phương lựa chọn phương thức xét tuyển học bạ trong tuyển sinh lớp 10 năm học 2027–2028.

Tại TP Huế, UBND thành phố đã đồng ý chủ trương không tổ chức thi tuyển lớp 10 đối với phần lớn trường THPT công lập. Học sinh được xét bằng học bạ theo địa bàn để vừa giảm áp lực thi cử, vừa được học gần nhà.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Khánh

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GDĐT TP Huế, trong tổng số 37 trường THPT công lập, chỉ có 3 trường có phương án tuyển sinh riêng do theo mô hình trường chuyên hoặc có tỷ lệ cạnh tranh cao.

Trong đó, thí sinh đăng ký vào Trường THPT Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ làm bài thi Toán, Văn. Với Trường chuyên Quốc Học, Sở chưa công bố chi tiết. Như mọi năm, thí sinh làm bài Toán, Văn và một môn chuyên.

Tại An Giang, từ năm học 2027–2028, địa phương dự kiến chỉ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với trường chuyên. Các trường THPT không chuyên chuyển sang xét tuyển học bạ.

Kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên dự kiến diễn ra trong hai ngày 3–4/6/2027, còn công tác xét tuyển vào các trường THPT đại trà dự kiến thực hiện vào cuối tháng 6. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển đối với các trường THPT không chuyên trong năm học 2027–2028. Các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng thực hiện xét tuyển. Riêng trường THPT chuyên vẫn tổ chức thi tuyển.

Cà Mau cũng tiếp tục chủ trương xét tuyển học bạ đối với hệ THPT đại trà, trong khi các trường chuyên vẫn tổ chức thi tuyển.

Như vậy, điểm chung trong phương án của các địa phương trên là giảm hoặc bỏ thi tuyển đại trà, song vẫn duy trì kỳ thi đối với trường chuyên và một số trường có yêu cầu tuyển sinh riêng.

Dự kiến không cần thi tuyển vào lớp 10

Năm học 2026-2027, 30/34 tỉnh, thành tổ chức thi tuyển lớp 10. Theo Dự thảo thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện theo một trong các phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Căn cứ quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế của địa phương, Sở GDĐT tham mưu, trình UBND cấp tỉnh quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 đối với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trong kể hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo thầm quyền.

Đối với tổ chức thi tuyển, dự thảo quy định thi tuyển vào lớp 10 gồm 2 môn Toán và Ngữ văn.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT cho biết, dự thảo thông tư là sự kế thừa và cụ thể hóa một số điểm mới trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW đối với giáo dục phổ thông.

Trong một năm vừa qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%. Trong thời gian tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng. Hiện nay, có những tỉnh đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%.

Như vậy, để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THPT theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, trong thời gian tới, số học sinh hoàn thành lớp 9 được vào học lớp 10 sẽ tăng lên, cơ bản được thực hiện tại các địa phương.

“Tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh để được vào THPT sẽ còn rất ít. Nhiều địa phương có thể thực hiện phương thức xét tuyển học bạ mà không cần thi tuyển. Đây là tinh thần cốt lõi mà dự thảo thông tư đang hướng đến”, ông Tài cho hay.