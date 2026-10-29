Nhiều địa phương có thể xét học bạ, không cần thi tuyển lớp 10

Dự kiến nhiều địa phương không cần thi tuyển vào lớp 10

Dự thảo thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến rộng rãi thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, dự thảo thông tư là sự kế thừa và cụ thể hóa một số điểm mới trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW đối với giáo dục phổ thông.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026-2027.

Tính kế thừa của Thông tư được thể hiện trong dự thảo ở việc bảo đảm quyền được học của trẻ trong độ tuổi và cụ thể hóa một cách rất rõ các nguyên tắc chung khi triển khai giáo dục bắt buộc đối với tiểu học và THCS, hướng đến phổ cập giáo dục THPT theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Đối với lớp 10, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, trong một năm vừa qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%. Trong thời gian tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng. Hiện nay, có những tỉnh đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%.

Như vậy, để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THPT theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW trong thời gian tới, số học sinh hoàn thành lớp 9 được vào học lớp 10 sẽ tăng lên, cơ bản được thực hiện tại các địa phương.

Tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh để được vào THPT sẽ còn rất ít. Nhiều địa phương có thể thực hiện phương thức xét tuyển học bạ mà không cần thi tuyển. Đây là tinh thần cốt lõi mà dự thảo thông tư đang hướng đến.

Không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh

Với những địa phương vẫn phải tổ chức thi tuyển sinh lớp 10, dự thảo đề xuất giảm số môn thi xuống còn 2 môn Toán và Ngữ văn.

Về đề xuất này, theo ông Tài, qua quá trình đánh giá, rà soát cho thấy số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ giảm. Nhiều tỉnh sẽ không tổ chức thi tuyển. Đây là xu hướng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, việc giảm môn thi nhằm thực hiện tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là không dùng các kỳ thi để gạt bỏ cơ hội học tập đồng thời bảo đảm quyền được học tập và giảm tối đa áp lực thi cử, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Việc giảm số môn thi nhằm giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện. Ảnh minh hoạ: Lê Khánh

Tinh thần đó sẽ được thể hiện trong kỹ thuật và nội dung tuyển sinh. Các địa phương có thể lựa chọn xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển hoặc thi tuyển. Vì vậy, địa phương phải cân nhắc kỹ để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm giảm áp lực kỳ thi.

Việc giảm môn thi hướng đến mục tiêu để học sinh học toàn diện, không xem kỳ thi là mục tiêu cuối cùng mà coi quá trình học tập là cơ hội phát hiện năng lực bản thân. Kỳ thi chỉ là thời điểm áp dụng trong một số tình huống bắt buộc nhằm tuyển sinh đúng đối tượng.

Mục tiêu của việc giảm số môn thi là giảm áp lực thi cử, hướng đến giáo dục toàn diện, không dùng kỳ thi để gây áp lực cho học sinh và tránh vô tình định hướng các em lựa chọn ngành nghề theo môn thi.