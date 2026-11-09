Nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, TP Đồng Nai

HCLS được mai táng theo hướng Đông-Tây, nằm cách suối Nhung khoảng 70m. Hài cốt bọc trong hai lớp tăng và lót bên dưới bằng một tấm ni lông dày đóng đinh xung quanh. Bên cạnh HCLS có những kỷ vật là 1 xẻng bộ binh, 1 đôi giày, 1 đoạn dây dù,1 túi ni lông đựng tài liệu, 1 lọ penicillin (không còn nguyên vẹn). Ngay sau khi tìm kiếm được 1 HCLS cùng di vật, Đội K76 tiến hành quy tập, ghi chép hồ sơ cẩn thận và đưa về vị trí quàn theo quy định.

Nhiều di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ.

Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76 cho biết: Theo thông tin từ các cựu chiến binh, vào những năm 1967-1968, khu vực này từng là nơi đóng quân của đơn vị thanh niên xung phong và trạm quân y chiến trường.

Để sớm xác định danh tính và đưa HCLS về an táng tại quê nhà, Đội K76 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân; các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại địa bàn suối Nhung giai đoạn 1967-1968; thân nhân các đồng chí hy sinh tại khu vực trên, nếu có thông tin liên quan đến phần mộ và các kỷ vật thì cung cấp cho Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76; số điện thoại 0965.589.639 hoặc Bộ CHQS TP Đồng Nai để phối hợp đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.