Nhiều di vật được tìm thấy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà

Trong đó, tại mộ số 3, hàng 1, lô 1 phải, khu 2 phải, mã số định danh mộ 5112400347, Đội lấy mẫu số 10 phát hiện các di vật gồm: 1 đồng hồ dây bằng kim loại, 1 lược nhôm, 1 bật lửa, 1 bấm móng tay, 1 lọ nhựa hình trụ (kích thước 5cm x 1cm), 1 dây chuyền kim loại, 1 quyển sổ có in dòng chữ “Album” và 2 bút máy.

Đặc biệt, trên vỏ 1 chiếc bút máy có khắc dòng chữ “Thanh 6-11-1971”; còn trong Album có 1 tấm ảnh người phụ nữ, kích thước 3cm x 2cm và một tờ tiền giấy mệnh giá 1 hào, trên tờ tiền có dòng chữ “Ngân hàng Quốc gia Việt Nam”. Đây là những di vật cá nhân có thể cung cấp thêm thông tin để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh. Đội lấy mẫu số 10 đã tiến hành thu thập mẫu HCLS, bảo quản và số hóa thông tin các di vật theo quy định.

Các di vật được tìm thấy tại mộ số 3, hàng 1, lô 1 phải, khu 2 phải, Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà.

Chiếc bút máy có khắc dòng chữ “Thanh 6-11-1971”.

Với những di vật và thông tin trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân, ai biết thông tin liên quan đến phần mộ số 3, hàng 1, lô 1 phải, khu 2 phải, Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà, xin liên hệ và cung cấp cho Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại 0397007500.