Nhiều di vật được tìm thấy tại mộ tập thể ở xã Thu Bồn

Ngày 15/9, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, nơi được ông Võ Đình Thế (hiện trú tại TPHCM, quê xã Thu Bồn) cung cấp thông tin có 17 hài cốt.

Qua từng lớp đất trong quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật gồm dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan. Các di vật bước đầu được xác định cơ bản phù hợp với lời kể của ông Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Tổ chức cất bốc mộ liệt sĩ ở khu đất tại xã Thu Bồn. Ảnh: Quang Cường.

Theo thông tin ông Thế cung cấp, năm 1988, trong lúc thi công một công trình tại địa bàn Hiệp Đức, máy móc làm lộ nhiều hài cốt. Ông cùng một số người dân đã tự nguyện cất bốc, chôn cất các hài cốt, sau đó đưa về khu đất của gia đình tại xã Thu Bồn, xây mộ và duy trì việc hương khói từ đó đến nay.

Bộ đội cất bốc hài cốt. Ảnh: Quang Cường.

Từ nguồn tin này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tổ chức xác minh, đối soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức.

Dây dù và vải võng tìm thấy trong mộ tập thể. Ảnh: Quang Cường.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ thông tin, hoàn thiện hồ sơ và xác định danh tính các liệt sĩ.

Các chiến sĩ cẩn thận phân loại từng di vật. Ảnh: Quang Cường.

Sau khi hoàn tất việc khai quật, cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17/9.