Nhiều đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ trùng lặp

Camera AI đang được lắp đặt tại các đô thị phục vụ bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự. Ảnh: BKHCN

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa rà soát 113 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược do 30 địa phương đề xuất. Kết quả, nhiều nhiệm vụ có nội dung, nền tảng công nghệ tương đồng, tiềm ẩn nguy cơ đầu tư phân tán, trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Trong đó, trợ lý ảo AI được nhiều địa phương như Thái Nguyên, Điện Biên, Nghệ An, Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh, Đắk Lắk cùng đề xuất.

Phương tiện bay không người lái (UAV) cũng xuất hiện trong đề xuất của nhiều địa phương, chủ yếu phục vụ giám sát rừng, nông nghiệp, quản lý đất đai, đô thị, cứu hộ…

Dữ liệu y tế, camera AI, nông nghiệp, bản sao số, dữ liệu không gian cũng có nhiều đề xuất tương đồng tại các địa phương Nghệ An, Lào Cai, An Giang, Thái Nguyên, Huế và Bắc Ninh.

UAV hiện đang được tỉnh Điện Biên thí điểm theo cơ chế sandbox. Ảnh: Bộ KHCN

Trước đó, tại giao ban quản lý nhà nước tháng 9, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh, tình trạng trùng lặp nhiệm vụ khoa học công nghệ giữa các địa phương và yêu cầu xử lý trong tháng 10-2026, đồng thời phân biệt rõ giữa phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ và mua sắm thiết bị.

Bộ Khoa học - Công nghệ định hướng hình thành các nhiệm vụ khoa học, công nghệ quy mô lớn, lựa chọn một số địa phương làm nơi thử nghiệm, sau đó nhân rộng cho các địa phương có cùng nhu cầu.

Đặc biệt, các nhiệm vụ phải gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; trong đó doanh nghiệp là hạt nhân triển khai, bảo đảm nguồn lực khoa học, công nghệ được tập trung và tạo ra kết quả thực chất.