Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng), quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ.

Bên cạnh các đề xuất sửa đổi, bổ sung về tốc độ như: Đề xuất quy định tốc độ riêng với đường trục chính đô thị có đường bên; không quy định tốc độ tối thiểu trên cao tốc tại khu vực trạm thu phí; giới hạn tốc độ riêng với xe tải nặng, xe khách trên 28 chỗ khi đi cao tốc; giới hạn tốc độ tối đa 90km/h với cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp, Bộ Xây dựng cũng đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền kề phía trước trên cùng làn đường.

Biển báo khoảng cách an toàn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Làm rõ các trường hợp phải tăng khoảng cách an toàn giữa các xe

Theo quy định tại Thông tư 38/2024, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm khoảng cách an toàn được quy định: Xe chạy với tốc độ 60km/h, khoảng cách an toàn giữa hai xe là 35m; từ 60 đến 80km/h, khoảng cách an toàn là 55m; từ 80 đến 100km/h, khoảng cách an toàn là 70m; từ 100 đến 120km/h, khoảng cách an toàn là 100m.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định tại Thông tư 38/2024.

Dự thảo sửa đổi Thông tư 38 sửa đổi, bổ sung để quy định chi tiết hơn các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn quy định thông tư.

Theo đó, dự thảo sửa đổi Thông tư 38 quy định: Trong điều kiện trời mưa, sương mù, khói, bụi, mặt đường trơn trượt, lầy lội, có nhiều đất đá, vật liệu rơi vãi trên mặt đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ và các đoạn đường qua khu vực đèo, dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn quy định tại Thông tư 38/2024.

Lý giải vấn đề này, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện hiện được đặt ra tại Điều 11 Thông tư 38/2024. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy cần sửa đổi, bổ sung cách diễn đạt để phù hợp hơn với Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời cụ thể hóa những tình huống bất lợi đòi hỏi phương tiện phải giữ khoảng cách lớn hơn.

Theo ông Điệp, việc sửa đổi nhằm làm rõ hơn các trường hợp điều kiện thời tiết, hạ tầng không thuận lợi so với điều kiện thông thường. Đây là nội dung có ý nghĩa trực tiếp đối với an toàn giao thông, bởi khoảng cách giữa các phương tiện không chỉ phụ thuộc vào tốc độ di chuyển mà còn cần tính đến điều kiện mặt đường, tầm nhìn và khả năng xử lý tình huống của người lái xe.

Làm rõ phạm vi áp dụng biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe"

Dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024 đề xuất làm rõ việc sử dụng biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" (biển P.121), theo hướng chỉ áp dụng tại những đoạn đường có tốc độ khai thác tối đa cho phép dưới 60km/h.

Theo đó, dự thảo quy định: Đối với trường hợp tốc độ phương tiện tham gia giao thông nhỏ hơn 60km/h tại các đoạn đường có biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” thì khoảng cách an toàn của xe đi sau với xe chạy liền kề phía trước trên cùng làn đường, phần đường thực hiện theo quy định của biển báo này.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, trường hợp xe chạy với tốc độ nhỏ hơn 60km/h thì không quy định khoảng cách tối thiểu chung giữa 2 xe đi trên cùng làn đường hoặc phần đường, nhưng tại các đoạn đường có biển báo “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” (Biển số P.121), phương tiện vẫn phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu ghi trên biển.

Việc bổ sung điểm này để thống nhất trường hợp tốc độ tham gia giao thông nhỏ hơn 60 km/h thì mới thực hiện “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”. Trường hợp tốc độ tham gia giao thông từ 60 km/h trở lên thì phải bảo đảm khoảng cách quy định tại Thông tư 38/2024.

Bên cạnh đó, quy định được bổ sung nhằm tránh chồng chéo giữa yêu cầu về khoảng cách an toàn theo tốc độ và yêu cầu thể hiện trên biển báo P.121 thuộc Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Đồng thời, nêu rõ việc cắm biển P.121 chỉ thực hiện đối với đoạn đường có tốc độ khai thác tối đa cho phép dưới 60km/h. Trường hợp tốc độ khai thác tối đa cho phép là 60km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu được xác định theo quy định tương ứng tại Thông tư.

Bổ sung vạch kẻ đường trong quy định về báo hiệu tốc độ và khoảng cách an toàn

Dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024 đề xuất bổ sung vạch kẻ đường bên cạnh biển báo hiệu trong quy định xác định tốc độ khai thác tối đa và khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quy định hiện hành chủ yếu đề cập đến biển báo tốc độ khai thác tối đa và biển báo khoảng cách an toàn giữa hai xe. Tuy nhiên, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT đã quy định cả hình thức báo hiệu bằng vạch kẻ đường.

Thực tế, trên nhiều tuyến đường, nhất là đường cao tốc, tốc độ khai thác tối đa còn được thể hiện bằng ký hiệu, vạch sơn trên mặt đường. Do đó, nếu chỉ đề cập đến biển báo sẽ chưa bao quát đầy đủ các hình thức báo hiệu đang được sử dụng.

Dự thảo vì vậy đề xuất sửa đổi theo hướng bổ sung cụm từ "vạch kẻ đường" trong quy định về báo hiệu tốc độ khai thác tối đa và xác định khoảng cách an toàn giữa hai xe. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm thống nhất giữa quy định tại Thông tư với hệ thống báo hiệu đường bộ hiện hành.

Cập nhật thẩm quyền quyết định tốc độ và trách nhiệm lắp đặt báo hiệu đường bộ

Dự thảo sửa đổi Thông tư 38/2024 đề xuất cập nhật quy định về cơ quan có thẩm quyền quyết định tốc độ khai thác, trách nhiệm lắp đặt báo hiệu đường bộ; đồng thời bãi bỏ quy định lấy ý kiến Cảnh sát giao thông và UBND cấp xã trong một số trường hợp.

Theo đơn vị soạn thảo, việc sửa đổi xuất phát từ yêu cầu bảo đảm thống nhất với Luật Đường bộ, Nghị định 165/2024 và Nghị định 241/2026 về thẩm quyền quyết định tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu và bố trí, lắp đặt báo hiệu đường bộ.

Dự thảo bổ sung giải thích về “cơ quan có thẩm quyền quyết định tốc độ khai thác trên đường bộ”, đồng thời cập nhật trách nhiệm lắp đặt báo hiệu phù hợp với thẩm quyền quản lý, tổ chức giao thông trên từng loại đường.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ khoản 4 Điều 10 Thông tư 38/2024, trong đó có quy định lấy ý kiến Cảnh sát giao thông và UBND cấp xã. Theo cơ quan soạn thảo, việc bãi bỏ nhằm phù hợp với thẩm quyền quy định tổ chức giao thông, xác định tốc độ và lắp đặt báo hiệu đã được quy định tại Luật Đường bộ và các nghị định hướng dẫn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng cập nhật một số thuật ngữ liên quan đến khu vực đông dân cư, khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất và khoảng cách an toàn; thay thế viện dẫn quy chuẩn đường cao tốc QCVN 115:2024/BGTVT đã hết hiệu lực bằng QCVN 117:2024/BGTVT.