Nhiều đề xuất hữu ích về chuyển đổi xanh cho Đồng Nai phát triển bền vững

Đại diện Trường đại học Đồng Nai tặng hoa tri ân các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: Công Nghĩa

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai nhấn mạnh: Thành phố Đồng Nai đang đứng trước những cơ hội phát triển mang tính bước ngoặt. Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW (ngày 21-7-2026) về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, cùng với hành lang pháp lý mới từ Luật Phát triển đô thị đã tạo động lực to lớn để địa phương bứt phá. Thành phố đang tiên phong triển khai mạnh mẽ các khu công nghiệp thế hệ mới theo tiêu chuẩn xanh và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào hoạt động, kết hợp cùng hệ thống cao tốc liên vùng và các cây cầu chiến lược kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh đang giúp tăng thêm vị trí phát triển của Đồng Nai trong vùng và cả nước. Chính thực tiễn phát triển sinh động này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về ứng dụng kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để Đồng Nai không chỉ có tốc độ, mà còn có chất lượng tăng trưởng bền vững.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Công Nghĩa

Từ yêu cầu thực tiễn đó, Tiến sĩ Nguyễn Văn Toàn cho biết: Trường đại học Đồng Nai đang khẩn trương ban hành chiến lược phát triển mới của nhà trường, nhằm đáp ứng kỳ vọng và niềm tin của lãnh đạo thành phố. Nhà trường quyết tâm vươn lên, phát triển thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học hiện đại. Hiện nay, nhà trường đã hoàn thiện đề án phát triển với tầm nhìn dài hạn, đồng thời đề xuất những cơ chế vượt trội nhằm tạo sự đột phá, trực tiếp đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Chủ trì hội thảo điều hành các phiên thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Công Nghĩa

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Công Nghĩa

Từ 82 bài tham luận được các đại biểu gửi về Ban tổ chức hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích 5 báo cáo tham luận chính, tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn trong tiến trình chuyển đổi kép. Các chuyên gia chỉ ra rằng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh có sự cộng hưởng nhưng cũng phát sinh những đánh đổi, nghịch lý đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ thay vì chỉ diễn ra song song.

Đáng chú ý, mô hình quản trị ESG (môi trường - xã hội - quản trị) và logistics xanh được đề xuất với khung lý thuyết 3 tầng "quản trị - vận hành - hiệu quả", khẳng định logistics xanh chính là cơ chế cốt lõi biến các cam kết ESG thành kết quả thực tế. Riêng đối với thành phố Đồng Nai, qua khảo sát 420 doanh nghiệp logistics trên địa bàn, các nhà khoa học đã phân tích 7 yếu tố tạo áp lực chuyển đổi xanh (chính sách, thị trường, tài chính, công nghệ, nhân lực, hạ tầng và sự hỗ trợ), trong đó nhận thức về lợi ích đóng vai trò trung gian quyết định.

Các chuyên gia đến từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trình bày báo cáo về tăng cường chuyển đổi xanh cho nền kinh tế. Ảnh: Công Nghĩa

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều đề xuất có giá trị ứng dụng cao cho địa phương, điển hình như: mô hình điện hóa xe đầu kéo container trên hành lang các khu công nghiệp - cảng biển và sân bay Đồng Nai; giải pháp chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái; hay định hướng phát triển Trường đại học Đồng Nai theo mô hình đại học xanh, thông minh và nhân văn giai đoạn 2026-2035.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Công Nghĩa

Tiến sĩ Phạm Hùng Đức, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai, đánh giá: Các tham luận và ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo đã làm rõ hơn vai trò của kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong tiến trình phát triển bền vững. Ban tổ chức sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp và lựa chọn những bài viết đạt yêu cầu để đăng trên Tạp chí Khoa học của nhà trường nhằm tiếp tục lan tỏa kết quả nghiên cứu, tăng cường kết nối đào tạo, hợp tác với doanh nghiệp và đưa lý luận vào thực tiễn tại thành phố Đồng Nai cũng như vùng Đông Nam Bộ.