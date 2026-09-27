Nhiều đề xuất của Cục CSGT đem lại hiệu quả trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Qua theo dõi, nghiên cứu công tác bảo đảm TTATGT, liên tiếp trong những năm gần đây, Cục CSGT đã có nhiều đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa TNGT, bảo đảm TTATGT.

Điển hình như năm 2020, Cục CSGT có kiến nghị với Sở Giao thông vận tải Hà Nội về tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì. Theo thống kê của Cục CSGT, từ 15/12/2018 đến ngày 14/4/2020, trên cầu Thanh Trì xảy ra 33 vụ TNGT, làm chết 8 người, bị thương 14 người. Trong đó, 19 vụ tai nạn liên quan đến làn đường hỗn hợp dành cho ô tô con và xe xe máy. Trước thực tế này, Cục CSGT đã đề xuất điều chỉnh lại phương án tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì.

Cụ thể: bố trí mặt cầu thành 3 làn đường dành cho xe ô tô và 1 làn đường dành cho xe mô-tô, có dải phân cách mềm giữa làn xe ô tô và xe mô-tô; điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép tại làn xe ô tô từ 80km/h xuống 60km/h; điều chỉnh hệ thống vạch kẻ đường, biển báo hiệu cho phù hợp; thường xuyên tiến hành duy tu, bảo trì mặt cầu, khe co giãn, hệ thống đèn chiếu sáng, camera giám sát…

Kiến nghị tổ chức lại giao thông trên cầu Thanh Trì, Hà Nội đạt hiệu quả cao.

Đề xuất đã được chấp thuận xem xét tổ chức thực hiện trên thực tế. Cụ thể, từ 33 vụ xảy ra trong khoảng thời gian 1,5 năm (25/12/2018 – 14/4/2020), đến năm 2023 trên cầu xảy ra 15 vụ TNGT; năm 2024 giảm còn 8 vụ; năm 2025 xảy ra 11 vụ và trong 9 tháng đầu năm 2026 xảy ra 6 vụ. Như vậy, so với giai đoạn trước khi tổ chức lại giao thông, số vụ tai nạn trên cầu đã giảm đáng kể.

Đặc biệt, trong khi lưu lượng phương tiện vẫn ở mức rất cao, các giải pháp phân làn, điều chỉnh tốc độ và tăng cường kiểm soát tiếp tục được duy trì. Những con số này không thể được xem là kết quả của riêng một giải pháp, bởi TNGT chịu tác động của nhiều yếu tố, từ ý thức người điều khiển phương tiện, tình trạng phương tiện, điều kiện thời tiết, hạ tầng đến công tác tuần tra, kiểm soát.

Bên cạnh đó, năm 2022, Cục CSGT đã có kiến nghị đối với Cục đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu để áp dụng cho các cá nhân, tổ chức là chủ xe tại các huyện đảo được phép kiểm định (lần đầu) trước khi đăng ký xe, các chu kỳ kiểm định tiếp theo thực hiện theo đúng quy định của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, Cục CSGT cho rằng, các phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường, nên Cục Đăng kiểm cũng cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. Đề xuất đã được chấp thuận xem xét tổ chức thực hiện trên thực tế.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, CSGT cả nước đã thực hiện đăng ký mới cho 513.679 ô tô (tăng 16,4% so với cùng kỳ 2025). Với số liệu này, không chỉ giúp người dân giảm chi phí mà còn tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức đi lại. Đối với mỗi chủ phương tiện, việc không phải đưa xe đến cơ sở kiểm định để thực hiện những nội dung đã được kiểm tra, xác nhận từ trước đồng nghĩa với việc giảm một lần đi lại, giảm thời gian chờ đợi, xếp hàng và hoàn tất các thủ tục trực tiếp.

Nếu tính trên hàng trăm nghìn phương tiện được đăng ký mới mỗi năm, thời gian mà người dân không phải bỏ ra để đi lại, chờ đợi và thực hiện các thủ tục này là rất lớn. Qua đó, chủ phương tiện có thêm thời gian dành cho công việc, gia đình và các hoạt động khác, đồng thời giảm các chi phí phát sinh trong quá trình đi lại, giảm lưu lượng phương tiện đi trên đường, góp phần đưa cải cách thủ tục hành chính thực sự trở thành lợi ích cụ thể, thiết thực đối với người dân.

Phân làn giao thông trên cao tốc.

Tiếp đó, năm 2025, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Pháp Vân – Cầu Giẽ. Lý do tại 6 tháng đầu năm 2025, tình hình TTATGT diễn biến phức tạp, TNGT liên quan đến xe tải, xe khách tăng cao, chiếm 1/3 tổng số vụ TNGT.

Từ thực tế đó, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (từ Km0+000 đến Km105+417) và đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (từ Km182+300 đến Km211+250). Cụ thể, việc tổ chức giao thông dành làn đường trái sát dải phân cách (Làn 1) quy định tốc độ tối đa 120km/h, tốc độ tối thiểu 90km/h, cấm xe tải, xe khách hoạt động trên làn này; được vượt xe nhưng sau đó phải trở lại làn 2. Đề xuất đã được chấp thuận xem xét tổ chức thực hiện trên thực tế, nhân rộng trên nhiều tuyến cao tốc, được người dân đánh giá cao.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực tiễn công tác bảo đảm TTATGT, Cục CSGT đã có nhiều sáng kiến giải pháp tức thời để giảm ùn tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn… như: tổ chức dẫn xe lưu thông trên làn đường dừng xe khẩn cấp, phương án mượn làn đường ngược chiều để cho xe lưu thông trên đường cao tốc phục vụ giải tỏa ùn ùn tắc cao độ vào những ngày nghỉ lễ, Tết trên các tuyến cao tốc cửa ngõ ra vào Hà Nội và TP Hồ Chí Minh…