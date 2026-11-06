Nhiều đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

* Tại xã Bà Điểm, đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng đến 28 đảng viên. Trong đó, có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên xã Bà Điểm. Ảnh: NGUYỄN TÂN

* Tại xã Xuân Thới Sơn, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đảng viên Phan Văn Mao (sinh năm 1932). Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM chúc đồng chí đảng viên lão thành Phan Văn Mao luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đồng chí Trần Văn Tuấn trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên Phan Văn Mao. Ảnh: NGUYỄN TÂN

* Tại xã Nhuận Đức, đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng đến 9 đảng viên.

Đồng chí Phạm Thành Kiên trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên xã Nhuận Đức. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong số các đảng viên của xã Nhuận Đức nhận Huy hiệu Đảng đợt này có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.