Nhiều Đại sứ quán cảnh báo công dân về ngập lụt tại Bangkok

Nhiều tuyến đường ở Bangkok ngập sâu

Đại sứ quán Malaysia tại Bangkok ngày 26-9 yêu cầu công dân đang sinh sống hoặc du lịch tại Thủ đô Thái Lan theo dõi sát tình hình thời tiết, đường sá và giao thông.

Người dân được khuyến cáo kiểm tra tình trạng ngập trước khi khởi hành, tính thêm thời gian di chuyển, tránh các tuyến đường bị ảnh hưởng và lựa chọn phương tiện thay thế khi cần thiết.

Công dân Malaysia có thể theo dõi bản đồ giám sát ngập đường trực tuyến của Chính quyền đô thị Bangkok (BMA), phản ánh điểm ngập qua nền tảng Traffy Fondue hoặc gọi đường dây nóng 1555. Thông tin hỗ trợ du lịch được cung cấp qua tổng đài 1672 và Cảnh sát Du lịch theo số 1155.

Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan phát cảnh báo thời tiết trên phạm vi toàn Thái Lan, khuyến nghị công dân hoãn các chuyến đi không cần thiết tới vùng bị ảnh hưởng, tránh khu vực thấp, ven sông và ven kênh.

Công dân được yêu cầu không đi bộ hoặc lái xe qua chỗ nước ngập, đồng thời chuẩn bị thực phẩm, nước uống, thuốc men, pin dự phòng và giấy tờ quan trọng.

Cảnh báo của Mỹ cũng đề cập nguy cơ lũ quét, dòng chảy mạnh và biển động. Sóng tại phía trên Vịnh Thái Lan và biển Andaman có thể cao 2-3m, thậm chí vượt 3m tại vùng có dông, tàu thuyền nhỏ được khuyến cáo ở lại bờ.

Nhiều phương tiện bị mắc kẹt ngập trong nước

Chính phủ Australia cũng cập nhật hướng dẫn du lịch, cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét và sạt lở bất ngờ, ảnh hưởng tới chuyến bay, đường bộ, nguồn điện, giao thông và viễn thông.

Công dân Australia được yêu cầu kiểm tra với hãng hàng không, giữ hộ chiếu cùng giấy tờ trong túi chống nước và bảo đảm bảo hiểm du lịch có phạm vi chi trả cho thiên tai.

Các cảnh báo được đưa ra sau khi Bangkok mở rộng phạm vi khu vực chịu ảnh hưởng bởi thảm họa từ 3 quận lên toàn bộ 50 quận ngày 26-9 .

Lượng mưa gần 300mm mưa đã trút xuống Bangkok trong khoảng 48 giờ, khiến nhiều tuyến kênh đạt mức nguy cấp, đường sá ngập sâu và hoạt động vận chuyển bị gián đoạn.

Nhà chức trách khuyến cáo người nước ngoài theo dõi các kênh chính thức của BMA và Cơ quan Khí tượng Thái Lan, đồng thời kiểm tra tình trạng chuyến bay và tính thêm thời gian khi di chuyển ra sân bay.

Theo Malaymail, Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan, Smartraveller