Nhiều đại học tuyển giảng viên, nghiên cứu viên, có vị trí thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng

Tuyển hàng chục tiến sĩ, giảng viên

Trường ĐH Luật TP. HCM vừa thông báo tuyển dụng 71 viên chức năm 2026, trong đó có tới 56 chỉ tiêu giảng viên đại học và 15 chỉ tiêu ở các vị trí chuyên môn, nghiệp vụ. Đáng chú ý, trong 56 giảng viên cần tuyển, nhà trường dành 42 vị trí cho người có trình độ tiến sĩ và 14 vị trí cho người có trình độ thạc sĩ hoặc trình độ khác theo yêu cầu. Đối với người có bằng tiến sĩ hoặc chức danh phó giáo sư, giáo sư, trường ĐH Luật TP.HCM áp dụng chính sách thu hút riêng. Người có học hàm, học vị cao được hưởng khoản hỗ trợ theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Các vị trí tuyển dụng chủ yếu làm việc tại cơ sở 3 của trường ở phường Long Phước, TP. HCM. Tùy yêu cầu công tác, hiệu trưởng có thể phân công viên chức làm việc tại các cơ sở khác.

Giảng viên trường ĐH Luật TP. HCM (Ảnh: NTCC)

Ứng viên phải trải qua 2 vòng thi. Vòng đầu kiểm tra kiến thức chung và ngoại ngữ bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Ở vòng 2, ứng viên giảng viên phải thực hành giảng thử nội dung thuộc chuyên môn đăng ký dự tuyển, đồng thời báo cáo tổng quan công trình, kết quả và định hướng nghiên cứu khoa học. Ứng viên chuyên viên sẽ thực hành xử lý tình huống hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm để đánh giá khả năng phân tích, tổng hợp và xử lý công việc.

Không riêng trường ĐH Luật TP. HCM, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) cũng đang tìm kiếm giảng viên cho 12 khoa, bộ môn, trải rộng từ kinh tế, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ đến công nghệ thông tin, kỹ thuật y sinh, công nghệ sinh học, điện - điện tử, toán và vật lý.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là giảng viên phải có khả năng giảng dạy và hướng dẫn người học ở trình độ đại học, sau đại học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ứng viên cần có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ có công bố quốc tế và kinh nghiệm giảng dạy. Đáng chú ý, trường cho biết giảng viên có bằng tiến sĩ, năng lực giảng dạy và nghiên cứu vượt trội có thể nhận mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng.

Một đợt tuyển dụng quy mô lớn khác đang được ĐH Bách khoa Hà Nội triển khai. Đợt 3 năm 2026, đại học này tuyển tổng cộng 56 chỉ tiêu theo hình thức xét tuyển. Thời gian thực hiện từ nay đến 15/12. Các vị trí trải rộng ở nhiều đơn vị và lĩnh vực, từ bác sĩ, chuyên viên đến nghiên cứu viên, giảng viên.Riêng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tuyển 8 nghiên cứu viên. Viện Nghiên cứu công nghệ Không gian và Dưới nước tuyển 4 nghiên cứu viên.

Nhiều đơn vị đào tạo cũng cần bổ sung giảng viên như: Khoa Vật lý kỹ thuật, khoa Toán - Tin, khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, khoa Ngoại ngữ, trường Kinh tế, trường Điện - Điện tử, trường Cơ khí...

Quá trình xét tuyển gồm 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên theo yêu cầu vị trí việc làm. Người đạt yêu cầu bước vào vòng 2, thi vấn đáp hoặc thực hành để đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ và hiểu biết chung.

Nhiều trường liên tục tìm giảng viên, nghiên cứu viên

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực trình độ cao cũng xuất hiện tại một số trường đại học khác. Trang tuyển dụng của trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết nhà trường thường xuyên tìm kiếm nhân sự cho các vị trí giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên, nhân viên kỹ thuật... Một số vị trí được tuyển đến khi đủ nhu cầu như nghiên cứu viên, giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Khoa học ứng dụng, Bộ môn Quản lý thể thao và viên chức hành chính.

Riêng trong đợt tháng 10, một số đơn vị có nhu cầu tuyển gồm: Khoa Kế toán, khoa Khoa học ứng dụng, khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trung tâm Tin học cùng các vị trí nghiên cứu viên.

Trường ĐH Gia Định cũng tuyển dụng nhiều vị trí như chuyên viên quản lý đào tạo, nhân sự thư viện, giảng viên cơ hữu; trong đó có nhu cầu đối với giảng viên trình độ tiến sĩ, phó giáo sư.

Làn sóng tuyển dụng nhân sự chất lượng cao quy mô lớn tại các cơ sở giáo dục đại học cho thấy xu hướng cạnh tranh trong việc thu hút tài năng, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học hiện nay.

Để gia tăng sức hút, bên cạnh mức lương theo ngạch bậc, các cơ sở giáo dục đại học hiện nay còn đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ vượt trội nhằm thu hút đội ngũ tri thức trình độ cao về công tác.

Bên cạnh các khoản thưởng tiền mặt hấp dẫn ngay khi về trường, các đại học còn cam kết tạo điều kiện tối đa về môi trường làm việc như: hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học, thưởng bài báo công bố quốc tế (ISI/Scopus), tạo đà phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, cũng như linh hoạt bố trí thời gian để các chuyên gia phát huy tối đa năng lực chuyên môn. Sự chủ động trong cơ chế tuyển dụng và đãi ngộ này đang tạo ra động lực lớn để các nhà khoa học, giảng viên giỏi yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài.