Nhiều đại học tại Anh lo mất quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế vì tỷ lệ trượt visa tăng

Tỷ lệ từ chối thị thực sinh viên tăng mạnh đang làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ nhiều trường đại học Anh bị mất quyền tuyển sinh viên quốc tế. Lo ngại này gia tăng sau khi Bộ Nội vụ Anh lần đầu tiên trong một thập kỷ đình chỉ giấy phép bảo trợ sinh viên của một trường đại học.

Ngày 30/9, Buckinghamshire New University bị đình chỉ giấy phép bảo trợ sinh viên. Bộ Nội vụ Anh chưa công bố lý do, nhưng quyết định này khiến các trường lo ngại về những yêu cầu tuân thủ mới đối với tuyển sinh quốc tế, có hiệu lực từ tháng 6.

Buckinghamshire New University có trụ sở tại High Wycombe, từng bị đình chỉ giấy phép bảo trợ sinh viên vào năm 2015, trước khi được khôi phục. Trước lần này, chỉ một số ít cơ sở giáo dục Anh từng bị tạm thời cấm tuyển sinh viên quốc tế.

Chính sách thị thực và các yêu cầu tuân thủ mới đang tác động đến hoạt động tuyển sinh quốc tế của các trường. (Ảnh: Maureen McLean/Alamy)

Ngưỡng từ chối thị thực bị hạ một nửa

Theo quy định Đánh giá tuân thủ cơ bản (Basic Compliance Assessment - BCA) có hiệu lực từ tháng 6, các trường đại học có tỷ lệ hồ sơ xin thị thực bị từ chối từ 5% trở lên sẽ bị xếp vào nhóm “đỏ”, thay cho ngưỡng 10% trước đây. Nếu liên tục vi phạm, các trường có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép bảo trợ sinh viên.

Các quy định tuân thủ chặt chẽ hơn được áp dụng trong bối cảnh tỷ lệ từ chối thị thực tăng mạnh.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Anh, tỷ lệ hồ sơ xin thị thực bị từ chối của công dân Pakistan trong 12 tháng tính đến ngày 30/6 đã tăng lên 19%, so với 5% của 12 tháng trước đó. Trong quý gần nhất, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 34,2%.

Đối với Nigeria, tỷ lệ từ chối tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, từ 4,3% lên 11,7%, trước khi tăng lên 25% trong quý gần nhất.

Tỷ lệ từ chối đối với công dân Ấn Độ thấp hơn, ở mức 4,2% trong 12 tháng gần nhất. Tuy nhiên, con số này gần gấp đôi mức 2,9% của 12 tháng trước đó. Riêng trong quý gần nhất, tỷ lệ từ chối đối với hồ sơ của công dân Ấn Độ là 9,1%.

Một số hiệu trưởng đại học cho biết, tỷ lệ từ chối tiếp tục tăng mạnh và “không thể lý giải” kể từ tháng 6. Điều này khiến họ tạm dừng hoạt động tuyển sinh tại một số thị trường để tránh vi phạm các quy định tuân thủ mới.

Các trường đại học đánh giá khác nhau về mức độ rủi ro

Lãnh đạo các trường đại học Anh có những đánh giá khác nhau về phạm vi rủi ro liên quan đến việc không đáp ứng các quy định BCA. Một số hiệu trưởng cho rằng vấn đề chủ yếu tập trung ở nhóm trường thiên về giảng dạy và phụ thuộc nhiều vào các thị trường tuyển sinh quốc tế có mức độ rủi ro cao.

“Mặc dù vấn đề này chưa ảnh hưởng đến nhóm trường có tính chọn lọc cao hơn, nhưng nó không có lợi cho thương hiệu toàn cầu của giáo dục đại học Anh”, một lãnh đạo thuộc Russell Group nói với Times Higher Education.

Một lãnh đạo khác cho rằng, phần lớn các trường không tuân thủ tập trung ở “bốn hoặc năm cơ sở mà danh tính của họ đã được biết rõ”, đồng thời nhận định việc xử lý những trường này “đã quá muộn”.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo cho rằng, nguy cơ không tuân thủ có thể ảnh hưởng đến nhiều loại hình cơ sở, trong đó có cả một số trường thuộc Russell Group.

Charles Knight, chuyên gia tư vấn giáo dục đại học, cho biết các trường có mức học phí thấp chịu tác động đáng kể từ các yêu cầu tuân thủ mới và cách UKVI ra quyết định, trong bối cảnh lượng sinh viên quốc tế giảm mạnh.

“Khi số lượng sinh viên quốc tế giảm trên toàn thị trường, các trường có mức học phí cao tại Anh đã tiếp nhận phần sinh viên còn lại từ những thị trường an toàn hơn như Trung Quốc hoặc Mỹ. Điều đó khiến tất cả các trường còn lại phải hoạt động tại những quốc gia có tỷ lệ từ chối thị thực cao hơn như Pakistan, Bangladesh, Nigeria và Ấn Độ”, Knight giải thích.

Trước tỷ lệ từ chối thị thực tại các thị trường này tăng mạnh trong 12 tháng qua, các trường phải cân nhắc giữa việc “cạnh tranh để giành những sinh viên có mức độ rủi ro thấp hơn hoặc rút khỏi các thị trường hoàn toàn”. Theo Knight, tiếp tục tuyển sinh tại thị trường rủi ro cao có thể dẫn đến nguy cơ mất giấy phép bảo trợ, trong khi rút lui lại đe dọa nguồn thu của trường.

Nguy cơ mất giấy phép có thể gây áp lực tài chính

Knight cho rằng, “hoàn toàn có khả năng một cơ sở giáo dục quy mô lớn sẽ bị thu hồi giấy phép”. Theo ông, điều này có thể tạo áp lực chính trị cho Chính phủ Công đảng, nếu các quy định BCA được thực thi và trường mất giấy phép bảo trợ, hoặc UKVI bị cho là không thực hiện đầy đủ yêu cầu.

Ông cảnh báo, một trường đại học lớn mất giấy phép thị thực có thể gây xáo trộn tài chính, buộc Chính phủ phải xem xét rộng hơn mô hình tài chính của giáo dục đại học Anh. Hiện các trường được cho là chi nhiều hơn khoảng 3.000 bảng Anh mỗi năm cho mỗi sinh viên đại học so với mức học phí 9.790 bảng Anh họ nhận được.

“Các trường đại học đang bị cuốn vào một cuộc tranh luận chính trị rộng hơn về vấn đề nhập cư, nhưng chính quyền hiện tại không có xu hướng giải quyết sự phức tạp của việc cải cách học phí để các cơ sở giáo dục có thể duy trì tài chính bền vững”, Knight nói.

Theo ông, điều này khiến các trường phụ thuộc vào nguồn thu học phí quốc tế để duy trì khả năng thanh toán, trong khi UKVI ngày càng đặt ra yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hơn.

Gary Davies - Phó Hiệu trưởng London Metropolitan University cho rằng, Chính phủ Anh cần cân bằng giữa kiểm soát nhập cư và mục tiêu nâng nguồn thu từ giáo dục quốc tế lên 40 tỷ bảng Anh mỗi năm, trong bốn năm tới. Ông nhận định, yêu cầu tuân thủ quy định và mục tiêu tăng doanh thu đang ngày càng khó thực hiện đồng thời.

Các trường lo ngại cách xét duyệt thị thực

“Nếu Bộ Nội vụ không thận trọng, cơ quan này có thể khiến một ngành vốn tuân thủ rất tốt các quy định bị nhìn nhận như một ngành có nhiều hành vi gian lận. Điều đó sẽ rất không công bằng”, Davies nói.

Theo Davies, một số lý do Bộ Nội vụ dùng để từ chối thị thực đối với sinh viên London Metropolitan University khó đối chiếu với hướng dẫn chính thức. “Có sinh viên bị từ chối vì không thể nhớ giờ mở cửa của thư viện hoặc không thể mô tả cách họ so sánh các khóa học được cung cấp tại Canada với những khóa học tại Anh. Một sinh viên bị từ chối vì người này ‘tạo ấn tượng rằng, động lực chính khi theo học ngành Luật là để thúc đẩy tham vọng nghề nghiệp, thay vì mối quan tâm học thuật nói chung đối với lĩnh vực này’”, ông nói.

Davies cho rằng, vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến một số ít cơ sở. Các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu cũng cần tính đến rủi ro khi phụ thuộc lâu dài vào sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh nhân khẩu học thay đổi. Các trường có học phí cao có thể ngày càng phải tiếp cận những thị trường có tỷ lệ từ chối thị thực cao hơn.

Ông nhận định, số sinh viên Trung Quốc đến Anh và Mỹ đang giảm, trong khi Trung Quốc ngày càng có xu hướng giữ sinh viên trong nước hoặc chuyển hướng tới Hong Kong và Singapore. Theo Davies, các cơ sở giáo dục Anh cần sớm trao đổi với Chính phủ về cách mở rộng thị trường tuyển sinh, đặc biệt tại những nơi sinh viên vẫn có nhu cầu đến Anh học tập.

Nguồn: Jack Grove - Times Higher Education.