Nhiều đại học hàng đầu thế giới góp mặt tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục chính thức diễn ra, quy tụ hơn 70 gian hàng của các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục.

Triển lãm diễn ra trong hai ngày 8-9/10, giới thiệu nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp trên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, công nghệ mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục quy tụ hơn 70 gian hàng (Ảnh: Quốc Tiệp).

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh chuyển đổi số và AI đang mở ra những khả năng rất lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người.

Theo Bộ trưởng, AI không chỉ bổ sung thêm một công cụ cho lớp học mà đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo. Vì vậy, giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng.

Sự thay đổi này không thể chỉ đặt lên vai người học. Người học cần có năng lực tự học, tư duy độc lập và khả năng làm việc cùng AI. Người thầy phải thay đổi vai trò, biết làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng. Trong khi đó, nhà trường cần đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, đánh giá và quản trị.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu (Ảnh: Quốc Tiệp).

Xa hơn, toàn hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng với công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và hướng tới sự phát triển của con người.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng đây không phải vấn đề riêng của Việt Nam. Cơ hội và thách thức do AI tạo ra đều vượt qua biên giới quốc gia, từ chất lượng và độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức đến nguy cơ gia tăng khoảng cách số.

Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục trở nên cấp thiết. Mỗi quốc gia có những lợi thế, kinh nghiệm và điều kiện phát triển khác nhau. Việc kết nối và bổ sung thế mạnh cho nhau sẽ giúp các bên cùng tận dụng cơ hội, giải quyết những thách thức chung và tạo ra những giá trị mới cho giáo dục.

Các đại biểu tham dự Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục (Ảnh: Quốc Tiệp).

Theo Bộ trưởng, giá trị của công nghệ giáo dục cần được thể hiện bằng sự tiến bộ của người học, sự phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc của nhà giáo, năng lực đổi mới của nhà trường cũng như những cơ hội học tập được mở rộng một cách công bằng.

Do đó, mỗi giải pháp được giới thiệu tại triển lãm cần bắt đầu từ một bài toán thực tế và hướng tới một kết quả có thể kiểm chứng.

Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới; đồng thời mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, có khả năng chia sẻ và đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam coi đây là quan hệ hợp tác hai chiều, cùng có lợi, phát huy lợi thế của mỗi bên để tạo ra giá trị chung.

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán đang cần giải quyết; các doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể.

Những hướng hợp tác thiết thực có thể bắt đầu từ ứng dụng và phát triển AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; phát triển, khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số và năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng học liệu và các chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận và thử nghiệm những cách làm mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và sáng kiến của mình. Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại triển lãm trở thành các chương trình hợp tác thực chất và mang lại kết quả cụ thể cho người học, nhà giáo và xã hội.

Các lãnh đạo nhấn cầu khai mạc triển lãm (Ảnh: Quốc Tiệp).

Nhiều doanh nghiệp công nghệ và đại học quốc tế tham gia

Triển lãm năm nay có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London cùng các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác.

Các hoạt động tại triển lãm được thiết kế để khách tham dự có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và trao đổi với các đơn vị tham gia. Qua đó, triển lãm tạo không gian để các cơ sở giáo dục tìm kiếm giải pháp phù hợp, doanh nghiệp gặp gỡ đối tác và các tổ chức quốc tế mở rộng mạng lưới hợp tác tại Việt Nam.

Các gian hàng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng (Ảnh: Quốc Tiệp).

Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trong khuôn khổ Triển lãm diễn ra song song với các workshop doanh nghiệp, tập trung vào AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

Các nội dung về đổi mới giáo dục, phát triển nhân lực, kết nối đào tạo - việc làm, giáo dục đại học, kỹ năng và đổi mới sáng tạo, học tập số và chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường cũng được đưa ra trao đổi.

Với hơn 70 gian hàng cùng sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở giáo dục và tổ chức quốc tế, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa nhu cầu thực tiễn của ngành Giáo dục với các giải pháp công nghệ mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI và mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục.