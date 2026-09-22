Nhiều cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương sắp hầu tòa

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 28/9 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 65 bị cáo trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Bị cáo Ngô Văn Vinh, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

65 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có hơn 40 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số bệnh viện tâm thần khác, trong đó có các bị cáo: Ngô Văn Vinh (SN 1962, cựu Viện trưởng), Trần Văn Trường (SN 1973, cựu Phó Viện trưởng) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo khác là cựu cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác bị xét xử về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị xét xử về ba tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng của Nguyễn Thị Mai Anh là bị cáo Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị xét xử về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Viện KSND TP Hà Nội xác định, bị cáo Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ bị cáo Mai Anh và một số bị cáo khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định và hưởng lợi số tiền còn lại.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Ngoài ra, bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho bị cáo này được ở phòng riêng cùng hai con nhỏ; xin cho một số nhân viên của Viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền bị cáo Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi cá nhân 6,8 tỷ đồng.

Một số bị cáo trong vụ án.

Đối với Mai Anh, bị cáo này bị cáo buộc đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ để được bỏ qua các sai phạm.

Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng bị cáo; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Mục đích việc làm của Mai Anh là để các bị can, bị cáo, bị án được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù. Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi môi giới hối lộ số tiền 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng.